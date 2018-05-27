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Фото: Reuters Спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер

Волкер передав росіянам списки тих, хто досі перебуває у заручниках бойовиків на Донбасі

Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер закликав Росію звільнити усіх політв’язнів, яких вона утримує.

Про це повідомляє «Крим.Реалії».

За словами Волкера, ще у січні в Дубаї на зустрічі з помічником Путіна Владиславом Сурковим він передав російській стороні список прізвищ тих, кого утримує Росія і на Донбасі зокрема. Волкер наголосив, що за півроку досі не отримав на це відповіді.

29 січня Курт Волкер повідомив, що передав росіянам списки тих, хто досі перебуває у заручниках бойовиків на Донбасі. Він додав, що під час зустрічі з Сурковим російська сторона записала ці імена.

Нагадаємо, 14 травня Волкер в сьомий раз за останні вісім місяців здійснив візит до України. Він, зокрема, зустрівся із сім'ями заручників, політв'язнів і зниклих безвісти.

Волкер заявив, що російськомовні мешканці Донбасу, з якими він зустрічався, хочуть, щоб Донбас повернули Україні, і запанував мир – що повністю суперечить кремлівській риториці.