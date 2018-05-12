Волкер наступного тижня приїде на Донбас

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Курт Волкер заявив, що наступного тижня відвідає Україну

Спецпредставник Держдепу США всьоме відвідає Україну

Спецпредставник Держдепу США Курт Волкер заявив, що наступного тижня відвідає схід України.

Про це він написав у Twitter.

«Наступного тижня я відвідаю схід України, щоб побачити ситуацію на місцях та дізнатись про гуманітарний кризу на Донбасі», – повідомив Волкер.

Це буде його сьомий візит в Україну.

I’m heading to eastern Ukraine next week to see more about the situation on the ground and to learn about the humanitarian crisis in the #Donbas. #ukrainenotforgotten — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 11 травня 2018 р.





Раніше спецпредставник Держдепу заявляв, що планує приїхати в Україну наприкінці квітня – на початку травня.

Також дипломат заявив, що планує обов’язково побувати в зоні бойових дій. Водночас він не готовий поки сказати, чи відвідає Росію та чи матиме будь-які переговори із російськими офіційними особами.

За словами Волкера, його останній контакт із росіянами відбувся у січні 2018 року: наприкінці місяця 2018 року Волкер провів зустріч з помічником президента РФ Владиславом Сурковим.

РосЗМІ повідомили, що під час переговорів сторони не змогли узгодити єдину позиціїю щодо закону про реінтеграцію Донбасу.