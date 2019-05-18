Володимир Зеленський пообіцяв звільнити Крим від окупації Росії



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Сьогодні відзначається День пам'яті депортації кримських татар Фото із соціальних мереж

Новообраний президент України зазначив, що кримські татари зазнають репресій

Новообраний президент України Володимир Зеленський виступив на підтримку кримських татар у День пам’яті жертв депортації кримських татар. Відповідне звернення розміщено на сторінках соцмереж політика.

«Сьогодні 75-та річниця початку депортації кримських татар. Цей день нагадує нам, що можна знищити людей, але дух цілого народу – ніколи. Кримські татари повернулися на історичну батьківщину. Та зараз вони знову стали жертвами репресій – як і ті, хто залишився відданим Україні в окупованому Криму», - ідеться в заяві.

«Наша підтримка, наші зусилля, наші думки з ними щодня. Я вірю, що ми звільнимо батьківщину кримських татар від окупації. І хай яким довгим буде шлях до повернення Криму, ми пройдемо його разом з киримли. Ми зробимо це разом. Не забуваймо, що навіть найтемніша ніч закінчується світанком!», - додав Володимир Зеленський.

Як повідомляв «Главком», згідно з постановою Верховної Ради України, день 18 травня оголошений Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що 18 травня по всій території України і на території анексованого Росією Криму о 12:00 буде оголошено хвилину мовчання в пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу.

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів вшанувати жертв депортації кримськотатарського народу 1944 року. Про це йдеться у офіційній заяві відомства з нагоди 75-х роковин депортації кримських татар та вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу.

Парламент Канади не зміг проголосувати за резолюцію про визнання депортації кримських татар актом геноциду. Україна передасть Канаді список росіян, причетних до переслідувань жителів Криму.