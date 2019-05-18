Україна закликає світ визнати депортацію кримських татар геноцидом



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18 травня - 75-ті роковини депортації кримських татар Фото: Громадське

У МЗС нагадали, що насильницьке виселення кримськотатарського народу з території його історичного проживання призвели до масових смертей кримських татар

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів вшанувати жертв депортації кримськотатарського народу 1944 року.

Про це йдеться у офіційній заяві відомства з нагоди 75-х роковин депортації кримських татар та вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу.

«В ім’я відновлення історичної справедливості закликаємо наших міжнародних партнерів віддати шану невинним жертвам депортації, засудити цей злочин тоталітарного комуністичного режиму та визнати депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу», - йдеться у зверненні.

У МЗС нагадали, що насильницьке виселення кримськотатарського народу з території його історичного проживання, навмисне створення у місцях спецпоселень життєвих умов, що призвели до масових смертей кримських татар, особливо дітей і жінок, обмеження елементарних засобів для існування за міжнародним правом мають ознаки геноциду. Верховна Рада України визнала депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу, а 23 квітня 2019 року Меджлісом кримськотатарського народу ухвалено звернення до парламентів та урядів держав – членів ООН «Про визнання геноциду кримськотатарського народу».

«Україна високо цінує заяву Сейму Латвії від 9 травня 2019 р. щодо вшанування 75-річчя депортації кримських татар і підтримки політики невизнання незаконної анексії Криму, в якій депортація кримських татар 1944 року визнана геноцидом», - відмітили у відомстві.

У міністерстві вчергове зауважили, що сьогодні Російська Федерація окупувала і здійснює спробу незаконної анексії Автономної Республіки Крим, яка є невід’ємною частиною території України, здійснює незаконне переслідування кримських татар в окупованому Криму.

«Кримські татари потерпають від кримінального переслідування, обмежуються їхні права на свободу поглядів, зборів і пересування», - йдеться у заяві.

У відомстві переконані, що визнання світовою спільнотою факту геноциду кримськотатарського народу відповідно до Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, «свідчитиме не лише про відновлення історичної справедливості, але і слугуватиме недопущенню у майбутньому вчинення подібних дій щодо кримськотатарського або будь-якого іншого народу».

Нагадаємо, парламент Канади не зміг проголосувати за резолюцію про визнання депортації кримських татар актом геноциду.

Україна передасть Канаді список росіян, причетних до переслідувань жителів Криму.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що 18 травня по всій території України і на території анексованого Росією Криму о 12:00 буде оголошено хвилину мовчання в пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу.

Як відомо, щорічно 18 травня в Україні згадують трагічні події 1944 року, коли корінний кримськотатарський народ радянська влада вислали за межі півострова до Центральної Азії. Всього були депортовані понад 180 тисяч людей. В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.

Прокуратура Автономної Республіки Крим в грудні 2015 року почала розслідування у кримінальному провадженні за фактом насильницького переселення в 1944 році кримськотатарського народу та представників інших національних груп з території Кримської АРСР.