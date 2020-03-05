«Вообще я предлагаю расстреливать» – український суд призначив 10 років тюрми бойовику «ЛНР»



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Член незаконного озброєного формування «Свердловський козацький полк» «ЛНР» Ігор Маманазаров

Члена незаконного збройного формування Ігоря Маманазарова заочно визнано винним у причетності до створення терористичної організації

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області заочно визнав винним члена незаконного збройного формування «Свердловський козацький полк» «ЛНР» Ігоря Маманазарова за ч. 1 ст. 258-3 КК України («Створення терористичної організації») і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на 10 років з конфіскацією майна, окрім житла.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 28 лютого.

За даними досудового розслідування, наприкінці квітня 2014 року обвинувачений прибув з Бердянська до Луганська, де вступив до незаконного збройного формування «Свердловський козацький полк» терористичної організації «Луганська народна республіка».

З травня 2014 року до травня 2016 року Маманазаров очолював «Свердловський козацький полк», здійснюючи збройну протидію військовослужбовцям Збройних сил України, іншим військовим формуванням України та співробітникам правоохоронних органів України, які залучені до проведення антитерористичної операції на території Луганської області.

Суд вважає, що вина Ігоря Маманазарова у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3 КК України повністю підтверджується дослідженими під час судового провадження доказами, які узгоджуються між собою.

Зокрема, допитаний у суді свідок повідомив, що тривалий час спілкувався з обвинуваченим з питанm бізнесу. За його словами, до подій на Донбасі Маманазаров брав активну участь у мітингах, так званих антимайданах, які особисто очолював та проводив. Пізніше він дізнався, що той поїхав на окуповану частину України «козакувати».

Однокласник Маманазарова у суді зазначив, що у 2014 році обвинувачений запрошував його на мітинги у Бердянську, оскільки не підтримував те, що відбувалось у Києві. Також свідку відомо, що він поїхав до «Луганської народної республіки» «відстоювати свою думку».

Сестра обвинуваченого у суді сказала, що її брат у травні 2014 року виїхав до Луганська, де проживала його дружина з дитиною. Зі слів брата їй відомо, що його під час обстрілу контузило. При цьому вона запевнила, що її брат чесна людина та не міг вбивати людей.

Крім цього, у суді були розсекречені окремі телефонні розмови бойовика Маманазарова. Так, 3 жовтня 2014 року він ділиться воєнними справами з сестрою: «Ничего. По-всякому. И своих бью и чужих. Вот сейчас ехали, тоже казачки из другого подразделения. Я их останавливаю: «Вы чего здесь ездите. Вытащил автоматы. Наставил, как дал троим. Забрал и заставил рыть окопы… Позвонил, говорю: «Ребята . Если моих поймаете, точно так поступите с ними».

«Тут каждый день какое-нибудь событие. Сегодня нашему прострелили ногу. Сами. Как? Пьют. Стреляем ноги. Вообще я предлагаю расстреливать. Разрешат, буду расстреливать. Тут война, горе у людей. А они мародерствуют, курят. Или сильно старые или молодежь потерянные», - наводиться ще один уривок слів обвинуваченого.

18 грудня 2014 року у спілкуванні з невідомим чоловіком Маманазаров зізнався, що їздив до Росії, де йому «сунули две тысячи. Ну хоть какая-то забота. Российскими сунули две тысячи».

У вироку суду наголошується, що початок терміну відбування покарання у вигляді позбавлення волі обвинуваченому рахувати з дати його затримання.