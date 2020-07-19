ВООЗ зафіксувала новий антирекорд за кількістю хворих на коронавірус за добу



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ВООЗ зафіксувала новий антирекорд за кількістю хворих на коронавірус за добу

Найбільше інффікованих коронавірусом за день виявили у США — 71,4 тис осіб

За минулу добу суботи, 18 липня, Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала новий антирекорд за кількістю виявлених випадків зараження коронавірусом у світі - майже 260 тисяч осіб.

Про це повідомляє пресслужба організації.

За даними ВООЗ, за минулу добу у світі було зафіксовано 259 848 нових випадків Covid-19. Минулий максимум був зафіксований напередодні, 17 липня: тоді за день у світі коронавірус виявили у 237,7 тисяч осіб.

Найбільше інффікованих коронавірусом за день виявили у США — 71,4 тис осіб. За ними слідують Бразилія та Індія з 45,4 тис і 34,8 тис нових випадків відповідно.

Смертність від ускладнень при Covid-19 за добу у світі склала 7 360 осіб.

За даними ВООЗ, загальна кількість виявлених випадків коронавірусної хвороби з початку пандемії зросла до 13 876 441. Загалом у світі померли 593 087 пацієнтів з коронавірусом.

За даними сервісу Worldometers, загальна кількість інфікованих у світі станом на вечір 18 липня складає 14 366 019 осіб. Кількість смертей — майже 603 тисячі.