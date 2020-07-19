  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ВООЗ зафіксувала новий антирекорд за кількістю хворих на коронавірус за добу

    • Розсилка
    ВООЗ зафіксувала новий антирекорд за кількістю хворих на коронавірус за добу - ВООЗ зафіксувала новий антирекорд за кількістю хворих на коронавірус за добу
    ВООЗ зафіксувала новий антирекорд за кількістю хворих на коронавірус за добу

    Найбільше інффікованих коронавірусом за день виявили у США — 71,4 тис осіб

    За минулу добу суботи, 18 липня, Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала новий антирекорд за кількістю виявлених випадків зараження коронавірусом у світі - майже 260 тисяч осіб.

    Про це повідомляє пресслужба організації.

    За даними ВООЗ, за минулу добу у світі було зафіксовано 259 848 нових випадків Covid-19. Минулий максимум був зафіксований напередодні, 17 липня: тоді за день у світі коронавірус виявили у 237,7 тисяч осіб.

    Найбільше інффікованих коронавірусом за день виявили у США — 71,4 тис осіб. За ними слідують Бразилія та Індія з 45,4 тис і 34,8 тис нових випадків відповідно.

    Смертність від ускладнень при Covid-19 за добу у світі склала 7 360 осіб.

    За даними ВООЗ, загальна кількість виявлених випадків коронавірусної хвороби з початку пандемії зросла до 13 876 441. Загалом у світі померли 593 087 пацієнтів з коронавірусом.

    За даними сервісу Worldometers, загальна кількість інфікованих у світі станом на вечір 18 липня складає 14 366 019 осіб. Кількість смертей — майже 603 тисячі.

    США Індія Бразилія хвороби ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ