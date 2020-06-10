У світі уже виявили 7,2 млн інфікованих коронавірусом



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У світі уже виявили 7,2 млн інфікованих коронавірусом

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США — 111 979 осіб

Станом на ранок середи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 411 177 осіб. У свою чергу, одужали 3 370 276 людей.

Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Всього у світі 7 244 108 осіб інфіковано.

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США — 111 979 осіб, Великій Британії — 40 680, Бразилії — 38 406, Італії — 34 043, Франції — 29 299 та Іспанії — 27 136.

У Китаї загалом — 4638, уже більше місяця не зафіксовано жодного летального випадку.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 979 411), Бразилія (739 503), Росія (484 630), Велика Британія (290 581), Індія (276 146), Іспанія (241 966), Італія (235 561), Перу (199 696), Франція (191 523), Німеччина (186 506), Іран (175 927) і Туреччина (172 114).

Коронавірус в Україні

Всього 27856

Хворіють 14634

Одужали 12412

Померли 810

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Станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано вже 27856 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст - 394 нових інфікованих. Померло за минулу добу 13 хворих на коронавірус.