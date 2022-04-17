Ворог обстріляв місто на Дніпропетровщині, є загиблий

Зеленодольськ вже не вперше стає мішенню для ворога

Ракета вразила сільську місцевість поблизу Зеленодольська

Міський голова Зеленодольська на Дніпропетровщині повідомив про загибель цивільної особи під час влучання ракети по території громади. У своєму відеозверненні Дмитро Невеселов висловив щирі співчуття сім'ї загиблого.

«Сьогодні був обстріл сільської місцевості громади, в результаті цивільний чоловік загинув. Щирі співчуття родині. Кожен нелюд, який коїть злочин в нашій державі відповість за це», - написав мер.

Також глава Зеленодольська закликав не пересуватися вулицями без нагальної потреби, не відвідувати дачі та гаражі де можуть виявитися снаряди, а почувши постріли – відразу ховатися в безпечні місця.

«Ворог на території відсутній. ЗСУ боронять межі області. Національна гвардія, громадська оборона, поліція, ДСНС працюють. Також сьогодні працювали сапери ДСНС, ліквідували 124 снаряди. Роботи продовжуються», - також написав Невеселов.

Попередній раз місто Зеленодольськ і село Мала Костромка у Криворізькому районі російські загарбники обстріляли з «Градів» наприкінці березня.

Нагадаємо, що сьогодні, 17 квітня, унаслідок обстрілу центру Харкова загинуло п'ятеро людей, ще тринадцятеро поранені.