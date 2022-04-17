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    Ворог обстріляв місто на Дніпропетровщині, є загиблий

    Зеленодольськ вже не вперше стає мішенню для ворога - Ворог обстріляв місто на Дніпропетровщині, є загиблий

    Зеленодольськ вже не вперше стає мішенню для ворога

    Фото: dnepr.express

    Ракета вразила сільську місцевість поблизу Зеленодольська

    Міський голова Зеленодольська на Дніпропетровщині повідомив про загибель цивільної особи під час влучання ракети по території громади. У своєму відеозверненні Дмитро Невеселов висловив щирі співчуття сім'ї загиблого.

    «Сьогодні був обстріл сільської місцевості громади, в результаті цивільний чоловік загинув. Щирі співчуття родині. Кожен нелюд, який коїть злочин в нашій державі відповість за це», - написав мер.

    Також глава Зеленодольська закликав не пересуватися вулицями без нагальної потреби, не відвідувати дачі та гаражі де можуть виявитися снаряди, а почувши постріли – відразу ховатися в безпечні місця.

    «Ворог на території відсутній. ЗСУ боронять межі області. Національна гвардія, громадська оборона, поліція, ДСНС працюють. Також сьогодні працювали сапери ДСНС, ліквідували 124 снаряди. Роботи продовжуються», - також написав Невеселов.

    Попередній раз місто Зеленодольськ і село Мала Костромка у Криворізькому районі російські загарбники обстріляли з «Градів» наприкінці березня.

    Нагадаємо, що сьогодні, 17 квітня, унаслідок обстрілу центру Харкова загинуло п'ятеро людей, ще тринадцятеро поранені.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ ДСНС війна обстріл Україна Дніпропетровщина поліція чоловік ракета окупація #stoprussia
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    Ворог обстріляв місто на Дніпропетровщині, є загиблий