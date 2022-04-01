Окупанти з повітря атакували один із районів у Дніпропетровській області

Суттєвих руйнувань зазнали об‘єкти інфраструктури

У Дніпропетровській області 31 березня російські ворожі сили атакували з повітря Синельниківський район. Обійшлося без жертв, проте є суттєві руйнування інфраструктури. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«Неспокійна ніч на Дніпропетровщині. Вчора надвечір ворог з повітря атакував Синельниківський район. На щастя, минулося без жертв. Але є суттєві руйнування об‘єктів інфраструктури», – зазначив Лукашук.

Проте голова облради додав, що українські військові йдуть у контрнаступ у Херсонській області, звільняючи населені пункти від російських окупантів. «Збройні сили України продовжують звільняти населені пункти на Херсонщині. Вчора наші військові надали інформацію щодо взяття контролю над селами Орлове, Заградівка, Кочубєєвка. Нині, за даними Оперативного командування «Південь», також визволено Малу Шестерню, Новогригорівку, Тополине, Князівку, Краснівку, Свободне, Кам’янку, Пригір‘я. З кожним днем відстань між ворожими військами і кордонами нашої області зі сторони Криворізького та Нікопольського районів збільшується», – зазначив він.

«В цілому ситуація на усіх напрямках наразі повністю контролюється українськими захисниками», – повідомив Лукашук.

Нагадаємо, 29 березня російські окупанти нанесли ракетні удари по Дніпропетровській області, у результаті чого одна людина отримала поранення, пошкоджено віадук та фермерську техніку