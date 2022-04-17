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    Обстріл Харкова: загинули п'ятеро людей, 13 поранені

    Центральна частина Харкова потрапила під артобстріл російських військ - Обстріл Харкова: загинули п'ятеро людей, 13 поранені
    Центральна частина Харкова потрапила під артобстріл російських військ
    фото: ДСНС

    У місцях обстрілів працюють рятувальники

    Унаслідок обстрілу центру Харкова у неділю загинуло п'ятеро людей, ще тринадцятеро поранені. Про це повідомляє «UA Суспільне» з посиланням на директора Департаменту охорони здоров’я обласної військової адміністрації Максима Хаустова.

    «На 15:00 відомо про п'ятьох загиблих жителів Харкова та 13 поранених — це попередні дані», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що у місцях обстрілів працюють рятувальники.

    Артобстріл відбувся після 13.30.

    Крім того у Харкові рашисти розстріляли сміттєвий бак.

    16 квітня близько 11:45 російські військовослужбовці, використовуючи крилату ракету великої дальності «Калібр», обстріляли Слобідський та Основ’янський райони Харкова. Внаслідок обстрілу загинули двоє мирних мешканців, ще 18 дістали поранення. Також пошкоджено та зруйновано житлові будинки, автомобілі, ринок і магазини.

    17 квітня бійці «Aзoву» знесли у Харкові бюст маршала Жукова і відправили на смітник.

    Теги: Харків росія окупанти війна обстріл рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Харкова: загинули п'ятеро людей, 13 поранені