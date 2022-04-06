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    Окупанти завдали авіаудару по нафтобазі і заводу на Дніпропетровщині

    Рашисти завдали авіаударів по Дніпропетровщині - Окупанти завдали авіаудару по нафтобазі і заводу на Дніпропетровщині
    Рашисти завдали авіаударів по Дніпропетровщині
    фото ілюстративне

    Нафтобазу з пальним знищено, на заводі пожежа

    У ніч на 6 квітня російські окупанти атакували з повітря Дніпропетровську область. Авіадарів зазнали нафтобаза та завод. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

    «Ніч була тривожна і складна. Ворог атакував нашу область з повітря і влучив у нафтобазу та один із заводів. Нафтобазу з горючим знищено. На заводі рятувальники й досі приборкують полум’я. Там сильна пожежа. Горить пальне», - написав він.

    Наразі кількість постраждалих з’ясовується.

    Як повідомлялося, протягом 5 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил збили вісім крилатих ракет.

    Уночі 5 квітня над територією Дніпропетровської області протиповітряна оборона збила дві ворожі ракети.

    Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь висловив думку, що наступні два тижні на фронті будуть вирішальними.

    Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прогнозує, що активна фаза війни в Україні має закінчитись до середини квітня. Він зауважив: якщо до цього терміну не буде мирної угоди, розпочнеться партизанська війна.

    Читайте також: Військовий експерт Михайло Самусь: Наступний етап війни буде для росіян ще трагічнішим
    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Окупанти завдали авіаудару по нафтобазі і заводу на Дніпропетровщині