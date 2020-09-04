SpaceX успішно випробувала корабель для польотів на Марс



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Тестовий запуск відбувся 3 вересня на пусковому комплексі в Бока Чика в американському штаті Техас

Друге льотне випробування було успішно закінчене

Компанія Ілона Маска SpaceX провела успішне випробування корабля Starship, який будуть використовувати для польотів на Марс. Про це повідомили на сторінці SpaceX.

«Друге льотне випробування корабля Starship. Висота польоту 150 метрів», – сказано в повідомленні.

Second 150m flight test of Starship pic.twitter.com/ROa0kQZXLI — SpaceX (@SpaceX) September 4, 2020

Варто зазначити, що тести Starship SN6 проходили на пусковому комплексі в Бока Чика (штат Техас, США).

Нагадаємо, місяцем раніше проходили випробування Starship SN5.

Також, 2 серпня американські астронавти успішно повернулися на Землю в капсулі SpaceX Dragon. Після двомісячної місії вони приземлилися в океан біля узбережжя Флориди. Crew Dragon увійшов в атмосферу Землі, випустив парашути і приводнився в районі Пенсаколи в Мексиканській затоці. Після цього корабель і екіпаж підібрало спеціальне рятувальне судно Go Navigator.

У червні компанія SpaceX закінчила ремонт пускового комплексу для прототипу космічного корабля Starship.

Раніше прототип космічного корабля SpaceX вибухнув під час випробування.

Нагадаємо, 21 листопада, під час випробувань на полігоні компанії SpaceX в американському штаті Техас вибухнув прототип ракети нового покоління Starship Mk1.

Як повідомлялося, 4 квітня, на полігоні в штаті Техас під час випробувань знову вибухнув кріогенний резервуар третього прототипу космічного корабля Starship SN3, який компанія Ілона Маска SpaceX розробляє для польотів на Марс.