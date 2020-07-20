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    Технології

    ОАЕ запустили космічний апарат на Марс: відео

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    &laquo;Аль-Амаль&raquo; летітиме до орбіти Марса до грудня 2021 року - ОАЕ запустили космічний апарат на Марс: відео
    «Аль-Амаль» летітиме до орбіти Марса до грудня 2021 року

    «Аль-Амаль» летітиме до орбіти Марса до грудня 2021 року

    Сьогодні з японського космодрому Танеґасіма на ракеті-носії H-IIA вирушила космічна місія «Аль-Амаль» (»Надія») на Марс. Запуск транслював Dubai one.

    Відстань польоту становить близько 500 мільйонів кілометрів. Здолати цей шлях планують за 7 місяців.

    За планом, «Аль-Амаль» летітиме до орбіти Марса до грудня 2021 року, після чого перебуватиме там протягом одного марсіанського року (це приблизно 687 земних днів).

    Працюватиме місія цілодобово — і це ще одна особливість еміратської місії порівняно з іншими. Що буде після — поки точно невідомо: є ймовірність, що місію продовжать ще на два роки, до 2025-го.

     Спочатку запуск космічного апарату було заплановано на 17 липня о 12:43 за часом ОАЕ (16 липня 2020 року о 20:43 за Гринвічем), але через нестабільні погодні умови на острові Танегасіма запуск відклали. Нову дату запуску космічного апарата буде озвучено найближчим часом.

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