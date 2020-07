ОАЕ запустили космічний апарат на Марс: відео

«Аль-Амаль» летітиме до орбіти Марса до грудня 2021 року

Сьогодні з японського космодрому Танеґасіма на ракеті-носії H-IIA вирушила космічна місія «Аль-Амаль» (»Надія») на Марс. Запуск транслював Dubai one.

Відстань польоту становить близько 500 мільйонів кілометрів. Здолати цей шлях планують за 7 місяців.

За планом, «Аль-Амаль» летітиме до орбіти Марса до грудня 2021 року, після чого перебуватиме там протягом одного марсіанського року (це приблизно 687 земних днів).

