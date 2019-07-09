Північ Іспанії затопило, є жертви
За даними місцевої влади, внаслідок негоди вже загинула одна людина
На півночі Іспанії у місті Тафал'я через сильну зливу, що розпочалася 8 липня, затопило вулиці. Про це повідомляє агентство Associated Press.
Зазначається, що за даними місцевої влади, внаслідок негоди вже загинула одна людина - водій, чия машина була зметена великою водою.
За даними видання, сильні дощі з градом призвели до перекриття доріг і відключення електроенергії в різних частинах Іспанії, а в Тафаллі через зливи з берегів вийшли дві річки.
Також повідомляється, що до ранку 9 липня в'їзд у місто було обмежено. Також була заблокована робота залізниці.
Як стало відомо раніше, 8 липня сильна злива у Вашингтоні підтопила Білий дім та метро.
Нагадаємо, 2 липня повінь у Сибіру: кількість загиблих наближається до 20.
13 червня в Індонезії десятки тисяч людей залишили домівки через повені.