Північ Іспанії затопило, є жертви



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Сильні дощі з градом призвели до перекриття доріг і відключення електроенергії в різних частинах Іспанії

За даними місцевої влади, внаслідок негоди вже загинула одна людина

На півночі Іспанії у місті Тафал'я через сильну зливу, що розпочалася 8 липня, затопило вулиці. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Зазначається, що за даними місцевої влади, внаслідок негоди вже загинула одна людина - водій, чия машина була зметена великою водою.

За даними видання, сильні дощі з градом призвели до перекриття доріг і відключення електроенергії в різних частинах Іспанії, а в Тафаллі через зливи з берегів вийшли дві річки.

Також повідомляється, що до ранку 9 липня в'їзд у місто було обмежено. Також була заблокована робота залізниці.

Як стало відомо раніше, 8 липня сильна злива у Вашингтоні підтопила Білий дім та метро.

Нагадаємо, 2 липня повінь у Сибіру: кількість загиблих наближається до 20.

13 червня в Індонезії десятки тисяч людей залишили домівки через повені.

9 червня у Китаї через повені евакуювали 45 тисяч людей.