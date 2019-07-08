Україною пронеслася негода. На Закарпатті стихія наробила лиха (відео)



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Град на Закарпатті, 7 липня Фото: facebook.com/balazhinec

На Закарпатті внаслідок негоди пошкоджено дахи 95 житлових будинків

Внаслідок ускладнення погодних умов (сильний вітер, дощ, град) станом на 7 годину ранку 8 липня в Україні знеструмлені 132 населені пункти у семи областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Зазначається, що у Київській області без світла залишилися 64 населених пункти, Закарпатській – 26, Сумській – 16, Тернопільській – 12, Житомирській – 8, Кіровоградській – 5, Дніпропетровській – 1.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

На Закарпатті 7 липня внаслідок негоди у двох населених пунктах на території Ужгородського та Іршавського районів пошкоджено дахи 95 житлових будинків, двох дитячих садків, сільської ради та школи, повалено дерева.

В с. Сюрте Іршавського району внаслідок падіння фрагментів покрівлі травмовано дві людини. Постраждалі від госпіталізації відмовились.

Для допомоги населенню та прибирання повалених дерев залучалося 56 рятувальників та 14 одиниць техніки ДСНС, прибрано 11 повалених дерев.

Нагадаємо, 8 липня в Україні синоптики прогнозують дощі з грозами на більшості території.