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    «Все за дякую». У Мукачеві відкрилася благодійна крамниця (фото)

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    Магазин організували волонтери - «Все за дякую». У Мукачеві відкрилася благодійна крамниця (фото)
    Магазин організували волонтери
    Фото: Мукачево.нет

    Приміщення, де відкрився перший магазин такого типу, виділила міська рада

    На Закарпатті у Мукачево вперше відкрився благодійна крамниця, де охочі можуть поділитися речами, а ті хто потребує їх отримати. Про це повідомляє Мукачево.нет.

    Зазначається, що у магазині все можна придбати за «дякую».

    «Приміщення, де відкрився перший магазин такого типу, виділила міська рада, а волонтери його облаштували», ‒ йдеться у повідомленні.

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    «Все за дякую». У Мукачеві відкрилася благодійна крамниця (фото)
    «Все за дякую». У Мукачеві відкрилася благодійна крамниця (фото)
    «Все за дякую». У Мукачеві відкрилася благодійна крамниця (фото)
    «Все за дякую». У Мукачеві відкрилася благодійна крамниця (фото)

    Організаторка Світлана Самойлюк зазначила, що цим проєктом не тільки допомагають нужденним, а й вирішують екологічну проблему, бо речі у гарному стані, які раніше просто викидались на смітник тепер можуть отримати нове життя.

    Волонтери перевіряють документи людей, які звертаються за допомогою. Раз на місяць можна отримати лише п’ять кілограмів речей на одне посвідчення.

    Теги: Закарпаття волонтер документи магазин
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