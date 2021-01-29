Нардеп із Закарпаття подав законопроєкт про заборону виконання іноземних гімнів на сесіях

У листопаді минулого року депутати Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади Закарпаття під час присяги співали гімн Угорщини

Парламентар пропонує на сесіях виконувати лише державний гімн

Народний депутат із Закарпаття Анатолій Костюх, який входить до фракції «Слуга народу» запропонував законопроект про заборону виконання гімнів іноземних держав на засіданнях сесії сільської, селищної, міської, районної у місті, районної та обласної ради. Відповідний законопроєкт з'явився на сайті Верховної ради.

Зазначається, що у проєкті, який подав Костюх, пропонується внести зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», тобто доповнити його деякими новини частинами.

«Кожне пленарне засідання сесії сільської, селищної, міської, районної у місті, районної та обласної ради починається та завершується виконанням державного гімну України», а також «виконання іноземних державних гімнів під час проведення засідань сільської, селищної, міської, районної у місті, районної та обласної ради забороняється, окрім випадків, коли у таких засіданнях беруть участь офіційні делегації, групи чи посадові особи іноземних держав», ‒ йдеться у проєкті.

Нагадаємо, у листопаді у мережі опублікували відео на якому депутати Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади Закарпаття під час присяги співали гімн Угорщини.

30 листопада СБУ провела обшуки у лідерів угорської меншини Закарпаття. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.

Згодом посольство Угорщини заявило, що депутати на Закарпатті співали не гімн, а угорську молитву.

Будапешт заявив протест МЗС України та викликав посла України в Угорщині. 1 грудня до українського МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.

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