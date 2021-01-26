На Закарпатті продається унікальний автомобіль 1962 року випуску (фото)

Автомобіль перебуває у бездоганному стані

«ГАЗ-21 в Ужгороді 1962 року випуску. Автомобіль зберіг своє рідне «залізо», – саме так повідомляє власник. Крім цього авто неодноразово брало участь у різних автовиставках країни. Ціна такого агрегата – 14 тисяч доларів.

Дизайн «Волги» склався вже на ранньому етапі розробки. Його автор, досвідчений художник-конструктор Лев Єремєєв, спираючись на тенденції світової автомобільної моди тих років — в першу чергу, американського «стайлінгу», в якому на той момент домінували авіаційні і, частково, ракетно-космічні мотиви, — зумів створити цілком виразний образ сучасного, динамічного і досить елегантного автомобіля з досить складною пластикою кузова, певною мірою протилежний переважно утилітарно-функціональній зовнішності «Побєди» чи великоваговій стилістиці ГАЗ-12 ЗіМ і легкових ЗІС-110.

З погляду світового автомобілебудування тих років, зовнішність автомобіля була порівняно стриманою і практично не містила яких-небудь елементів, котрі б сильно її виділяли на загальному фоні тодішнього стилю — досить порівняти її з тогочасними іноземними аналогами. Але за радянськими мірками «Волга», на момент початку свого виробництва завдяки характеру вибраних поверхонь, ліній і декоративних елементів, виглядала досить свіжо, сміливо і незвично.

В цілому, за своїм рівнем, дизайн прототипів М-21 перевершував значну частину серійних іноземних моделей 1953—1954 модельних років, тобто, періоду її розробки. Однак, до моменту початку серійного виробництва за світовими мірками, дизайн «Волги» вже став як мінімум рядовим, і на тлі серійних іномарок тих років вже особливо не виділявся. За стандартами Північної Америки, вже на 1958 модельний рік «Волга» була автомобілем з безнадійно застарілим дизайном. До кінця ж свого випуску, «Волга» виглядала архаїчно навіть у порівнянні з іншими радянськими легковими автомобілями.

Проте, враховуючи порівняно недавню появу на світ радянської автомобільної промисловості, перші повністю самостійні конструкції, які стали з'являтися лише після Другої світової війни, «Волга» ГАЗ-21 була для свого часу досить цікавим зразком з погляду техніки та дизайну, наближаючись за цими показниками до світового рівня тих років і при цьому відповідаючи специфічним умовам виробництва й експлуатації автотранспорту в СРСР.

Джерело: Mukachevo.net