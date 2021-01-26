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    На Закарпатті продається унікальний автомобіль 1962 року випуску (фото)

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    На Закарпатті продається унікальний автомобіль 1962 року випуску (фото)
    На Закарпатті продається унікальний автомобіль 1962 року випуску (фото)
    На Закарпатті продається унікальний автомобіль 1962 року випуску (фото)
    На Закарпатті продається унікальний автомобіль 1962 року випуску (фото)
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    Автомобіль перебуває у бездоганному стані

    «ГАЗ-21 в Ужгороді 1962 року випуску. Автомобіль зберіг своє рідне «залізо», – саме так повідомляє власник. Крім цього авто неодноразово брало участь у різних автовиставках країни. Ціна такого агрегата – 14 тисяч доларів.

    Дизайн «Волги» склався вже на ранньому етапі розробки. Його автор, досвідчений художник-конструктор Лев Єремєєв, спираючись на тенденції світової автомобільної моди тих років — в першу чергу, американського «стайлінгу», в якому на той момент домінували авіаційні і, частково, ракетно-космічні мотиви, — зумів створити цілком виразний образ сучасного, динамічного і досить елегантного автомобіля з досить складною пластикою кузова, певною мірою протилежний переважно утилітарно-функціональній зовнішності «Побєди» чи великоваговій стилістиці ГАЗ-12 ЗіМ і легкових ЗІС-110.

    З погляду світового автомобілебудування тих років, зовнішність автомобіля була порівняно стриманою і практично не містила яких-небудь елементів, котрі б сильно її виділяли на загальному фоні тодішнього стилю — досить порівняти її з тогочасними іноземними аналогами. Але за радянськими мірками «Волга», на момент початку свого виробництва завдяки характеру вибраних поверхонь, ліній і декоративних елементів, виглядала досить свіжо, сміливо і незвично.

    В цілому, за своїм рівнем, дизайн прототипів М-21 перевершував значну частину серійних іноземних моделей 1953—1954 модельних років, тобто, періоду її розробки. Однак, до моменту початку серійного виробництва за світовими мірками, дизайн «Волги» вже став як мінімум рядовим, і на тлі серійних іномарок тих років вже особливо не виділявся. За стандартами Північної Америки, вже на 1958 модельний рік «Волга» була автомобілем з безнадійно застарілим дизайном. До кінця ж свого випуску, «Волга» виглядала архаїчно навіть у порівнянні з іншими радянськими легковими автомобілями.

    Проте, враховуючи порівняно недавню появу на світ радянської автомобільної промисловості, перші повністю самостійні конструкції, які стали з'являтися лише після Другої світової війни, «Волга» ГАЗ-21 була для свого часу досить цікавим зразком з погляду техніки та дизайну, наближаючись за цими показниками до світового рівня тих років і при цьому відповідаючи специфічним умовам виробництва й експлуатації автотранспорту в СРСР.

    Джерело: Mukachevo.net

    Теги: Закарпаття автомобіль СРСР
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