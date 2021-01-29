Україна постраждала від снігу: що відбувається в Києві та регіонах (фото)

Уже 1 лютого в Україні буде зниження температури на 3-5.

Під кінець січня Україну засипали сильні снігопади: у багатьох областях через негоду обмежено рух, знеструмлено села, порушено роботу інфраструктури в містах.

Снігопади накрили Кіровоградську, Черкаську, Полтавську, Чернігівську, Сумську області, а також Київ та західні регіони України. У багатьох областях пройшов мокрий сніг, що спровокувало ожеледь на дорогах.

За минулі дві доби рятувальники ДСНС в усій країні визволили зі снігових заметів понад 900 автомобілів (зокрема 28 машин швидкої медичної допомоги, 25 автобусів) та допомогли вибратися 1,8 тис. осіб (зокрема і трьом породіллям).

Після удару стихії станом на ранок 29 січня понад 350 населених пункти у восьми регіонах України залишилися без електропостачання.

Київ та Київщина

У Києві другий день поспіль тривав снігопад. Наразі опадів немає. У ніч на 29 січня температура опустилась з 0°С до -5°С. Прибирання вулично-дорожньої мережі від снігу, а також обробка протиожеледними засобами не припиняється.

Протягом минулої ночі від снігу місто прибирала 361 одиниця спецтехніки. За неприбраний сніг у столиці оштрафували за добу 60 підприємців.

У Київській області упродовж минулої ночі 246 одиниць спецтехніки чистили дороги місцевого та державного значень від снігу. За цей час дорожники використали понад 7,5 тис. тонн піщано-сольової суміші.

На автошляхах Київщини фіксують мокре або засніжене покриття. Наразі дорожні служби проїзд автівок забезпечили. Скарги на ускладнення руху від жителів області поки не надходили.

Одеська область

Цей регіон бореться з найсильнішими снігопадами вже кілька днів, місцями тут випало до 20-30 см снігу. Через це автодороги Одеської області були фактично заблоковані, десятки водіїв опинилися в снігових пастках, їм знадобилася допомога рятувальників та спеціальної техніки.

Лише вранці 29 січня відкрили для легкових автомобілів трасу державного значення М-15 Одеса-Рені. Однак рух по ній поки залишається закритим для великовагових транспортних засобів та пасажирських автобусів.

В Одесі снігопад погіршився тим, що в ніч на 28 січня на тлі мокрого снігу різко впала температура, що призвело до обмерзання: лід скував електромережі, контактні мережі електричного транспорту, дерева. Обірвані дроти та поламані дерева паралізували місто: вчора в Одесі не ходили чимало маршрутів міського транспорту.

Крім того, зламані під вагою льоду дерева пошкодили будинки, автомобілі, міську теплотрасу та інші об'єкти. У місті весь день 28 січня намагалися усунути наслідки удару стихії.

На Київській трасі, за мостом через Хаджибейський лиман біля Одеси, 28 січня зібралися кілометрові пробки через застряглі там фури: на цій дорозі зупинилися понад 700 вантажних автомобілів.

У п'ятницю на автодорозі М-05 Київ-Одеса найбільш проблемною ділянкою залишається відрізок Знам'янка-Ревова. У заметах протяжністю близько 30 км все ще заблоковано до 300 фур і вантажівок, рух в напрямку Києва закрито). Проїзд трасою відкрито лише по двох смугах і тільки для легкових машин.

Кіровоградська область

Цей регіон увійшов до трійки областей, які найбільше постраждали від снігопадів 28 січня. За даними ДСНС, на ранок п'ятниці тут без електропостачання залишилися 27 населених пунктів в шести районах області.

За минулу добу на занесених снігом дорогах області працювали 40 одиниць спецтехніки, зі снігового полону визволили близько 50 автомобілів. Відновлювальні роботи в області тривають.

На Кіровоградщині 118 шкільних автобусів не виїхали на маршрут у зв’язку з погодними умовами 29 січня.

Протягом 27-28 січня по місту Кропивницький та по Кіровоградській області спостерігалися складні погодні умови: сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах – ожеледиця.

Сьогодні снігопад вщух, але роботи для комунальників, рятувальників та дорожників лише додалося: найближчими днями вони боротимуться зі снігом, заметами, ожеледдю. Представники обленерго відновлюватимуть пошкоджені негодою лінії електропередач.

В найближчі вихідні на Кіpoвoгpадщині oчікуються дoщі, на дopoгах – oжеледиця.

Миколаївська область

Ще одна з південних областей України, де снігопади завдали істотної шкоди. На ранок 29 січня тут залишалися без світла понад 130 населених пунктів – максимальна кількість серед всіх регіонів країни.

За добу зі снігових заметів тут витягли вісім вантажних автомобілів і 42 легкових, а також три машини швидкої допомоги.

Станом на п'ятницю в Миколаївській області обмежено рух великовантажних і великовагових транспортних засобів та автобусів на автодорозі М-13 Кропивницький-Платонове. Також ускладнено рух на окремих ділянках автодоріг Р-75 Криве Озеро-Первомайськ та Н-24 Благовіщенське-Миколаїв в районі села Троїцьке.

У Миколаєві основні магістралі вранці 29 січня вдалося розчистити, однак на другорядних дорогах зберігається ожеледиця.

Мешканці міста скаржаться на те, що через рясний мокрий сніг у Миколаєві чимало доріжок та тротуарів стали непридатними для пішоходів – там просіла плитка, утворилися ями.

Івано-Франківська та Закарпатська області

Станом на 29 січня в Карпатах зберігається висока загроза сходження снігових лавин (3 рівень небезпеки) – зокрема на високогір'ї Івано-Франківської області, в західній і центральній частинах Закарпатської області.

Вчора в містах Закарпатської області випало до 10 см снігу, проте на ранок 29 січня дороги вдалося розчистити.

За інформацією синоптиків, 30-31 січня значна снiголавинна небезпека збережеться.

В Україні на вихідні 30-31 січня будуть опади, ожеледиця та рвучий вітер. Переважатиме періодично сніг, а у східних областях, у південній частині та на Дніпропетровщині – дощ чи мокрий сніг. Уже 1 лютого в Україні буде зниження температури на 3-5.