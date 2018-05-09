«Вшанували ветеранів». Організатори «Безсмертного полку» обматюкали літніх людей просто перед телекамерою

Масовка, пакет і матюки. Як у Києві проросійську пропаганду «клепали»

Організатори акції «Безсмертний полк» у Києві під час підготовки до прямого включення вжили нецензурних слів, надаючи інструкції літнім людям, які мали опинитись у кадрі. Відповідне відео оприлюднив YouTube-канал skrypin.ua. Відеофрагмент засвідчує, що організатор у мегафон інструктував жінок заховати поліетиленові пакети, які ті



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Масовка, пакет і матюки. Як у Києві проросійську пропаганду «клепали»

Організатори акції «Безсмертний полк» у Києві під час підготовки до прямого включення вжили нецензурних слів, надаючи інструкції літнім людям, які мали опинитись у кадрі. Відповідне відео оприлюднив YouTube-канал skrypin.ua.

Відеофрагмент засвідчує, що організатор у мегафон інструктував жінок заховати поліетиленові пакети, які ті тримали у руках.

«Пакет приберіть [зовсім]. Полиште його [зовсім]. Полиште його [зовсім]», - сказав «голос» у мегафон.

При цьому літні жіночки не заперечували і одна з них виконала вказівки. Чого не зробиш, аби була гарна картинка в телевізорі.

Кореспондент, який стоїть у кадрі і не реагує на поведінку «голосу», тримає в руках мікрофон із логотипом телеканалу «Інтер».

У Києві 9 травня проходила акція «Безсмертний полк».

В Одесі затримали людей, які вдягли георгіївські стрічки і славили Путіна.

У Дніпрі по закінченню акції «Безсмертний полк» її атрибутика опинилася на смітнику.

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