«Безсмертний полк» Януковича, або Побєдобєсіє по-українськи

В Україні п’ятий рік триває своя війна. Але вони про це не згадують…

9 травня – традиційно червоний день календаря. Але останні три роки Україна не святкує перемогу у Великій Вітчизняній, як це відбувається у Росії чи Білорусі. Навесні 2015-го український парламент встановив дві дати: 8 травня - День пам’яті та примирення і 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Символом цих днів

Фото: Станіслав Груздєв, Главком Акція «Безсмертний полк». 9 травня 2017 року, Київ

В Україні п’ятий рік триває своя війна. Але вони про це не згадують…

9 травня – традиційно червоний день календаря. Але останні три роки Україна не святкує перемогу у Великій Вітчизняній, як це відбувається у Росії чи Білорусі. Навесні 2015-го український парламент встановив дві дати: 8 травня - День пам’яті та примирення і 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Символом цих днів пам’яті є квітка маку, як і у більшості країн-учасниць тієї війни середини минулого століття.

Нинішній символ відзначення Дня перемоги у Другій світовій прийшов в Україні на зміну радянській червоній зірці

Та відмовлятися від радянського минулого поспішають не усі. В Україні є сили, які досі пропагують російський стиль святкування перемоги, заохочують використання цього дня червоних прапорів із серпом та молотом, героїзують не завжди однозначне радянське минуле. Опоненти такої традиції бачать у цьому намагання втримати Україну в російському інформаційному полі, а там щороку вже за кілька місяців до 9 травня починається справжнє «побєдобєсіє». Його апофеозом з року в рік традиційно ставав військовий парад на Червоній площі у Москві. З часом, коли справжні ветерани відходили, кремлівські масовики-затєйнікі знайшли вихід. Вони влаштовували в буквальному сенсі маскарад: літніх людей, які до участі у війні не мали жодного стосунку, вдягали у військову форму, видаючи за ветеранів.

Це дійство щороку ставало все комічнішим, і до вшанування справжніх героїв мало все менше стосунку. Тому кремлівські технологи вигадали інший спосіб «тримати в тонусі» це радянське свято: виникла акція «Безсмертний полк». На її розкрутку в Україні, де вже п’ятий рік триває реальна війна, теж витрачається чимало сил і коштів. Хто цим займається і яку мету переслідує, з’ясовував «Главком».

«Безсмертний полк» і Україна

У 2011 році у російському місті Томськ місцеві журналісти Сергій Лапенков, Сергій Колотовкін і Ігор Дмитрієв зареєстрували громадську організацію «Безсмертний полк» з метою популяризації Дня перемоги. Засновники визнали, що з кожним роком в урочистих акціях беруть все менше і менше справжніх ветеранів. «Треба говорити з людьми про те, що дійсно важливо. А нам важливо бути одним народом», - пояснював істинну мету затії Лапенков.

Вже наступного року у цьому російському місті відбулася перша акція «Безсмертного полку»: близько шести тисяч людей пройшли ходою вулицями міста, тримаючи в руках фотографії начебто своїх рідних-учасників війни. А вже за кілька років акцію «Безсмертний полк» очолив Володимир Путін, і вона стала всеросійською.

Фото, які спровокували скандал. Після акції «Безсмертного полку» у Москві учасники ходи викинули портрети начебто своїх рідних, які брали участь у війні. Це зайвий раз доводить фейковість цього заходу

На тлі агресії Росії в Україні, яка відбувається під соусом боротьби з фашизмом, хода «Безсмертного полку» стала нагодою зайвий раз продемонструвати радянську символіку, заборонені в Україні георгіївські стрічки. Треба визнати, що у Росії акція дійсно отримала широку підтримку серед російських шовіністів і серед тих, хто досі не може змиритись із розвалом Союзу.

«Безсмертний полк» в Україні з’явився під проводом колишнього народного депутата від Партії регіонів, нині покійної Ірини Бережної, а також її матері, директора Інституту правової політики і соціального захисту Олени Бережної. Уперше акція відбулася в кількох містах у 2016 році і зібрала лише кілька тисяч учасників. У Києві і Дніпрі навіть дійшло до вуличних сутичок. Найскандальніше завершилася ця хода у Дніпрі, де «тітушки» побили справжніх ветеранів справжньої війни на Сході України.

Одне з найжорсткіших протистоянь 9 травня 2017 року відбулося у Дніпрі. Тоді «тітушки» жорстко побили ветеранів АТО (фото: Informator.dp.ua)

Нині з «Безсмертним полком» себе асоціюють колишні соратники Ірини Бережної по партії Януковича. Одіозні народні депутати з Опозиційного блоку Вадим Новинський і Олександр Вілкул, заступник голови адміністрації президента Віктора Януковича Сергій Ларін, екс-глава МВС, втікач Віталій Захарченко та інші скандальні політики. Вони за російською калькою рекламують заходи до 9 травня і красуються на сайті руху. Простих українців запрошують долучатися до пропагандистської акції листами-запрошеннями, зокрема через електронну пошту із незрозумілих адрес.

Багато українців отримали подібні e-mail з невідомих адрес, у яких аноніми запрошують взяти участь в акції «Безсмертного полку»

На офіційному сайті «Безсмертний полк – Україна» соратники Януковича, серед яких і міністр-втікач Віталій Захарченко, обіцяють захистити учасників акції

Олександр Вілкул заявляє, що до Дніпра на 9 травня завітають депутати Європарламенту, тому не слід боятися і взяти участь в урочистостях. «Нас - мільйони, тих, хто шанує правду і пам'ять про подвиг нашого народу, що переміг нацизм у Великій Вітчизняній війні», - заявив депутат у відеоролику, опублікованому на власній сторінці у Facebook.

Колишній соратник Януковича ще за кілька тижнів до самого свята влаштував фотосесію з «ветеранами», одягненими в однакову новеньку форму. На це відразу звернули увагу користувачі соцмереж. «В різних містах ватники масово одягають однакові гімнастерки. Хто оплатив? НАБУ, хіба це не підкуп виборців», - пише у Facebook користувач Володимир Мотика.

А головний міліціонер країни часів Януковича Віталій Захарченко обіцяє захистити учасників акції «Безсмертний полк», хоча не уточнює, як це робитиме, адже сам він нині переховується від слідства у Росії.

Сіті-лайти із привітаннями від нардепа Вадима Новинського із «Днем великої перемоги» окупували центр Києва.

Центр Києва окупували святкові борди із зображенням депутата Вадима Новинського

Лідер «Опозиційного блоку» Юрій Бойко не відстає від колег. Білборди з його привітаннями до Дня перемоги також розклеюють містами України. Але у Миколаєві у місцевому осередку партії перед Великоднем стався конфуз. «Хтось із міської організації «допоміг» розклеїти борди так, що там не опинилось прізвища Бойка», - написав у Facebook місцевий депутат Максим Невенчаний. Навчений цим Бойко тепер взяв розклейку бордів під контроль і тепер його прізвище на потрібному місці.

З телеканалом «Інтер» на чолі

Головним пропагандистом акції «Безсмертний полк» в Україні є телеканал «Інтер». З 2014 року він навіть має спеціальну сторінку в інтернеті, присвячену цій події. Сторінка дає можливість користувачеві завантажити фотографію рідної людини і коротко написати її історію. Потім будь-хто з охочих може віднайти за допомогою пошуківки на сайті інформацію про ветерана. Система чимось нагадує пошуківку на російському сайті «Безсмертний полк» (moypolk.ru), а також на спеціалізованому сайті російського Міністерства оборони «Пам’ять народу» (pamyat-naroda.ru), який також збирав інформацію про ветеранів. Це зайвий раз свідчить, що російські технології використовують в Україні.

Рекламує «Інтер», який закликає святкувати «День Перемоги» та переконує, що «Ворог не пройде!», і Олена Бережна.

Цього року телеканал планує святковий марафон, який завершиться вечірнім концертом. Серед артистів можна буде побачити і одіозну Таїсію Повалій, яка вже кілька років не з’являється на публіці в Україні, але часто виступає на кремлівській сцені у компанії з артистами-українофобами. Про це зокрема написала користувачка Facebook Алла Рубайло.

Не менш цікавим є те, яким чином телеканал Дмитра Фірташа і Сергія Льовочкіна анонсує свято у країні, де йде справжня війна. На сторінці «Інтера» у Facebook поряд з відеороликами можна побачити… футболіста «Шахтаря» Даріо Срну у футболці кольорів георгіївської стрічки. Таким чином телеканал примудрився уникнути санкцій за використання забороненої символіки. Паралельно «Інтер» розмістив масовану рекламу свого концерту на радіо.

На сторінці телеканалу поміж роликів-анонсів до 9 травня є й… фотографія гравця клубу «Шахтар» Даріо Срни. Причина її появи проста - клубна форма його команди має кольори георгіївської стрічки

Не залишили поза увагою майбутню акцію «Безсмертний полк» в Україні і російські ЗМІ. Вони вже дружно «підрахували», що на неї вийдуть близько мільйона учасників.

У інтернеті також можна знайти декілька сайтів, які рекламують акцію, зокрема два сайти зі схожою назвою, але різними веб-адресами: «Бессмертный полк – Украина» (moypolk.com.ua) і «Бессмертный полк – Украина» (polkua.com). На першому з них вже є анонси акцій у Миколаєві, Сумах, Одесі, Полтаві тощо. Другий сайт «Бессмертный полк – Украина» (polkua.com) називає себе офіційною сторінкою громадської організації, яка влаштовує однойменну всеукраїнську акцію. Її головою значиться харків’янин Юрій Деркач. Він уже зняв із себе відповідальність за можливі протистояння 9 травня. «Наша організація сподівається на свідомість народу, тому робити якісь колони і влаштовувати «марші», з метою безпеки наших людей, ми не будемо! Кожна людина вільна сама вирішити: де, коли, і у скільки вона прибуде у потрібне їй місце!», - заявив він.

Готуються до проведення заходів і регіональні відділення цієї організації. Наприклад, у Дніпрі осередок очолює колишній мер Марганця Олег Бедняк, який після Майдану втік з України і заявляв про погрози від Геннадія Кернеса і Володимира Олійника.

У Запоріжжі осередком керує екс-регіонал Андрій Іванов, у якого минулого року відбувалися обшуки. Одним із організаторів ходи на 9 травня був також сепаратист Костянтин Мамросенко, який брав участь у захопленні Харківської облдержадміністрації навесні 2014-го. Є в організації осередок навіть у Донецьку. Там його очолює якась Лариса Любімова.

Акції фінансує російська держава?

З 2015 року, якщо вірити російській «Вікіпедії», акції «Безсмертного полку» на території РФ відбуваються за підтримки Всеросійського суспільного руху «Волонтери перемоги». Співорганізаторами також є федеральні структури – «Роспатріотцентр» і Федеральне агентство у справах молоді «Росмолоді». У 2016-2017 роках «Волонтери Перемоги» отримали близько 63,3 млн рублів з федерального бюджету у вигляді грантів. Російський сайт «Безсмертного полку» містить розділи з українськими містами, але інформації про організаторів і їхні координати там не знайти.

Знову буде кров?

У попередні два роки, «Безсмертний полк» не проходив спокійно. Головним хедлайнером» акцій був «Опозиційний блок». У Миколаєві минулоріч відбулися сутички із ветеранами АТО. Наступного дня після урочистостей протистояння мало продовження. Вдень 10-го травня атовці заблокували офіс воїнів-афганців. Ветерани розповідають, що прийшли з’ясувати причини сутичок на 9 травня, а афганці зустріли їх кулаками. Тому і довелося заблокувати офіс.

А у Дніпрі біля монументу Слави «тітушки», яких громадські активісти пов’язують з нардепом Олександром Вілкулом, побили ветеранів АТО. Причиною конфлікту стало небажання атовців пропускати колону з символікою проросійської партії.

У столиці також не обійшлося без конфліктів. Біля меморіалу вічної слави у центрі Києва сталася сутичка між представниками націоналістичних організацій і учасниками «Безсмертного полку». Київська поліція повідомила про затримання чоловіка, учасника акції, який намагався розгорнути банер із фоном кольорів «георгіївської стрічки».

Як і минулого року, акції 9 травня ніхто не забороняє. Столична поліція заявляє, що готується забезпечити безпеку. Керівник київських полісменів Андрій Крищенко запевняє, що георгіївські стрічки і комуністичну символіку правоохоронці вилучатимуть.

Михайло Глуховський, «Главком»