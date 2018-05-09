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    Що відбувається на акції «Безсмертний полк» у Києві: фоторепортаж

    У Києві готується рушити хода «Безсмертний полк»
    У Києві збираються люди для проведення акції «Безсмертний полк». Людей пропускають на місце збору біля метро «Арсенальна» через металошукачі. Станом на 10 годину зібралося декілька сотень громадян. Правоохоронці перевіряють документи та оглядають плакати, з якими проходять на місце збору люди. Зокрема, одну з жінок
    • Сьогодні, 10:31
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    У Києві готується рушити хода «Безсмертний полк»

    У Києві збираються люди для проведення акції «Безсмертний полк». Людей пропускають на місце збору біля метро «Арсенальна» через металошукачі.

    Станом на 10 годину зібралося декілька сотень громадян.

    Правоохоронці перевіряють документи та оглядають плакати, з якими проходять на місце збору люди. Зокрема, одну з жінок відмовилися пропускати, оскільки на табличці, яку вона тримала присутня георгіївська стрічка. Після тривалих розмов жінка відірвала частину картинки з зображенням георгіївської стрічки.

    Окрім того, поліція деякий час відмовлялася пропускати жінку, що тримала табличку із зображенням червоної зірки. Жінка заявила, що цей символ не заборонний законодавством.

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    Що відбувається на акції «Безсмертний полк» у Києві: фоторепортаж
    Що відбувається на акції «Безсмертний полк» у Києві: фоторепортаж
    Що відбувається на акції «Безсмертний полк» у Києві: фоторепортаж
    Що відбувається на акції «Безсмертний полк» у Києві: фоторепортаж
    Що відбувається на акції «Безсмертний полк» у Києві: фоторепортаж
    Що відбувається на акції «Безсмертний полк» у Києві: фоторепортаж
    Що відбувається на акції «Безсмертний полк» у Києві: фоторепортаж
    Що відбувається на акції «Безсмертний полк» у Києві: фоторепортаж

    Нагадаємо, дітей у Полтаві змушують вийти на акцію «Безсмертного полку»

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    документи георгіївська стрічка жінка
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