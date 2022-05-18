США захищатимуть Фінляндію та Швецію від Росії і без п’ятої статті НАТО

Джо Байден пообіцяв підтримати Фінляндію і Швецію у випадку агресії Росії ще до вступу цих країн у НАТО

Сполучені Штати підтримують вступ до Північноатлантичного альянсу Фінляндії та Швеції. Про це заявив президент США Джо Байден, пише видання «Голос Америки».

«Швеція та Фінляндія ухвалили важливе рішення про вступ до НАТО після ретельних та всебічних демократичних процесів у кожній країні», – зазначив Байден, нагадавши про гарантії безпеки від НАТО для мільярду людей в США та Північній Америки.

«Моя відданість НАТО і статті 5 (про військову допомогу будь-якій із країн Альянсу від усіх інших членів НАТО у випадку нападу на неї третьої сторони – ред.) є непохитною», – запевнив президент США.

Разом з тим, Байден запевнив, що Сполучені Штати готові допомагати двом північноєвропейським країнам навіть у період до вступу цих країн до складу НАТО. «США будуть співпрацювати з Фінляндією та Швецією, щоб зберігати пильність щодо будь-яких загроз нашій спільній безпеці, стримувати та протистояти агресії або загрозі агресії», – наголосив американський президент.

Нагадаємо, що 18 травня Фінляндія та Швеція у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Процес вступу, який, як очікується, займе всього кілька тижнів. Тепер заявки країн має погодити кожен з 30 союзників у Північноатлантичному альянсі.

Зазначимо, що увесь час підготовки вступу Фінляндії та Швеції до НАТО Росія погрожувала цим країнам розгорнути ядерну зброю біля їхніх кордонів. Заступник міністра закордонних справ країни-агресора Сергій Рябков заявляв, що РФ не буде «просто миритися» із вступом Швеції та Фінляндії до Альянсу, а МЗС заявляло про кроки у відповідь «як військово-технічного, так і іншого характеру».

Втім, сьогодні ж, 18 травня, сам очільник МЗС Росії Сергій Лавров зробив іншу заяву – мовляв, вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу нічого принципово не змінить.

Але пізніше речниця російського МЗС Марія Захарова наголосила, що на вступ Фінляндії до Альянсу Росія відповість військовими заходами.