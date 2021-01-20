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    Вся в чорному та по газону. Як Меланія Трамп Білий дім покидала (фото)

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    Меланія залишила&nbsp;&laquo;коротку вітальну записку&raquo; Джилл Байден - Вся в чорному та по газону. Як Меланія Трамп Білий дім покидала (фото)
    Меланія залишила «коротку вітальну записку» Джилл Байден
    Фото: REUTERS / Leah Millis

    20 січня у США проходить інавгурація нового президента США Джо Байдена

    Залишаючи Білий дім колишня перша леді США Меланія Трамп обрала елегантний ансамбль чорного кольору – жакет Chanel і сукню Dolce Gabbana. Образ вона доповнила темними сонцезахисними окулярами, туфлями Christian Louboutin на шпильках і сумкою Hermes Birkin з крокодилової шкіри вартістю більш ніж $70 тис.,пише Daily Mail.

    51-річна дружина Дональда Трампа йшла за руку зі своїм чоловіком. До гелікоптера вони змушені бути йти по газону біля Білого дому. 

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    Вся в чорному та по газону. Як Меланія Трамп Білий дім покидала (фото)
    Вся в чорному та по газону. Як Меланія Трамп Білий дім покидала (фото)
    Фото: REUTERS / Leah Millis

    Пара відправилася на авіабазу Ендрюс, де Дональд Трамп виступив із прощальною промовою. Звідти пара вилетить до Флориди.

    Раніше Дональд та Меланія Трамп відмовилися бути присутніми на інавгурації нового президента, чим порушили давно сформовану традицію передачі влади в державі.

    Проте вони залишили записки своїм наступникам. Трамп залишив коротку записку Байдену в Овальному кабінеті. Її зміст невідомий. Меланія також залишила «коротку вітальну записку» Джилл Байден.

    Раніше Меланія записала останнє послання в своєму статусі першої леді – вона попросила американців відмовитися від насильства

    Нагадаємо, 20 січня, у США проходить інавгурація нового президента США Джо Байдена. Кульмінація інавгурації відбудеться у Вашингтоні о 19: 00 за київським часом. 

    Теги: США Дональд Трамп Меланія Трамп інавгурація
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