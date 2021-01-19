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    «Насильство ніколи не буде виправдане». Меланія Трамп записала прощальне відео

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    <span>Раніше Меланія Трамп</span>&nbsp;засудила штурм Капітолію - «Насильство ніколи не буде виправдане». Меланія Трамп записала прощальне відео
    Раніше Меланія Трамп засудила штурм Капітолію
    Фото з відкритих джерел

    Меланія подякувала медикам за боротьбу з коронавірусом

    Перша леді США Меланія Трамп записала останнє послання в цьому статусі – вона попросила американців відмовитися від насильства. Відео вона опублікувала у Twitter.

    «Бути першою леді США було найбільшою честю в моєму житті. Мене надихали неймовірні американці по всій нашій країні, які піднімають суспільство своєю добротою, хоробрістю і грацією. Останні чотири роки були незабутніми. Коли ми з Дональдом завершуємо своє перебування в Білому домі, я думаю про всіх людей, яких  забрала у своє серце, і про їхні неймовірні історії кохання, патріотизму й рішучості», – зазначила Меланія.

    Також Меланія подякувала медикам та всім, хто залучений до боротьби з коронавірусом: «Оскільки світ продовжує протистояти пандемії Covid-19, я дякую всім медсестерам, лікарям, медичним працівникам, робітникам, водіям вантажівок і багатьом іншим, хто працює над порятунком життів».

    Наостанок Меланія Трамп висловила надію, що кожен американець внесе свій внесок у те, щоби навчити дітей бути найкращим.

    «Робіть усе із пристрастю, але завжди памʼятайте, що насильство ніколи не є відповіддю й ніколи не буде виправдано», – додала вона.

    Наступною першою леді буде 69-річна Джилл Байден. Під час передвиборчих перегонів Джилл брала активну участь у кампанії свого чоловіка.

    Нагадаємо, інавгурація 46 президента США Джо Байдена відбудеться 20 січня. На Національній алеї у Вашингтоні встановили близько 200 тисяч прапорів. 

    Зазвичай в день інавгурації біля Капітолію збираються сотні тисяч людей. Цього разу через пандемію святкування скоротять.

    Зазначається, що Дональд Трамп порушив американську традицію. Він не буде присутнім на церемонії, а записав прощальне відеозвернення. Очікується, що він залишить Білий дім 20 січня.

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    Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп Меланія Трамп інавгурація
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