Леді Гага виступить на церемонії інавгурації Байдена в образі Юлії Тимошенко

Леді Гага позує в білому кольорі – такий стиль асоціюється з Тимошенко

Леді Гага позує в білому кольорі – такий стиль асоціюється з Тимошенко

Леді Гага для інавгурації вкладе волосся в масивну косу

Американська співачка Леді Гага, яка заспіває гімн США на інавгурації Байдена, вибрала для церемонії незвичайний образ, який нагадав багатьом українцям стиль лідерки ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

Фото свого незвичного образу Леді Гага опублікувала в Instagram. «Я молюся, щоби 20 січня був мирний день для всіх американців. День любові, а не ненависті. День прийняття, а не страху», – написала співачка.

Сторінка Леді Гаги

На фото вона позує на тлі інтер’єрів Капітолію. На ній – білий жакет і біла маска. Однак увагу українських користувачів соцмережі привернула зачіска поп-діви. Волосся вона поклала в масивну косу навколо голови – схожу косу носила Юлія Тимошенко за часів свого прем’єрства.

Крім того, з Тимошенко асоціюється й обраний колір одягу: лідерка «Батьківщини» також часто одягалися в біле й навіть зробила його партійним кольором.

У США 20 січня відбудеться інавгурація 46-го президента США Джо Байдена. Церемонія відбуватиметься за посилених заходів безпеки. На інавгурації також виступлять співачка Дженніфер Лопес і поетеса Аманда Горман, перша в США володарка Національного молодіжної поетичної премії.

Чинний президент США Дональд Трамп виступив з прощальною промовою. За словами президента, він відчуває гордість, що не почав жодної нової війни, і окремо відзначив, що відновив союзи США з іншими країнами і протистояв Китаю «як ніколи раніше».