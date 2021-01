«Побачимося скоро». Трамп на гелікоптері покинув Білий дім (відео)

45-ий президент США Дональд Трамп покинув Білий дім на гелікоптері за кілька годин до завершення своїх повноважень. Його супроводжувала дружина Меланія та кілька людей охорони.

Перед відльотом Дональд Трамп не відповідав на питання журналістів, лише сказав: «Я хочу попрощатися. Але ненадовго. Побачимося скоро».

President Trump departing the White House: "It's been a great honor. The honor of a lifetime...We've had an amazing four years...I just want to say goodbye, but hopefully it's not a longterm goodbye. We'll see each other again."