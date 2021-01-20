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    «Побачимося скоро». Трамп на гелікоптері покинув Білий дім (відео)

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    &laquo;Прощайте. Люблю вас. Ми повернемось так чи інакше&raquo;, &ndash; заявив Трамп - «Побачимося скоро». Трамп на гелікоптері покинув Білий дім (відео)
    «Прощайте. Люблю вас. Ми повернемось так чи інакше», – заявив Трамп
    Фото: P Photo/Alex Brandon

    Перед відльотом Дональд Трамп не відповідав на питання журналістів

    45-ий президент США Дональд Трамп покинув Білий дім на гелікоптері за кілька годин до завершення своїх повноважень. Його супроводжувала дружина Меланія та кілька людей охорони.

    Перед відльотом Дональд Трамп не відповідав на питання журналістів, лише сказав: «Я хочу попрощатися. Але ненадовго. Побачимося скоро».

    Після цього гелікоптер приземлився на авіабазі «Ендрюс» у штаті Мериленд, де Трамп виголосив фінальну промову.

    У промові на авіабазі Трамп подякував своїй сім’ї, прихильниками і членами команди за підтримку й зусилля під час перебування на посаді. Свою подяку також виголосила й Меланія, яку Трамп назвав «любов’ю».

    Під час промови Трамп перерахував свої здобутки та заявив, хоч багато справ залишились незавершеними, «не можливо було працювати важче».

    Згадав Трамп і про епідемію коронавірусу, назвавши його «китайським вірусом» та найгіршою епідемією з 1970-х років. Звернувшись до своїх прихильників, Дональд Трамп вкотре подякував їм та заявив, що завжди «боротиметься за них».

    «Прощайте. Люблю вас. Ми повернемось так чи інакше», – заявив Трамп. Тепер, як очікується, Трамп поїде до свого маєтку в Мар-а-Лаго, штат Флорида.

    Раніше Трамп виступив із прощальною промовоюЗа його словами, він відчуває гордість, що не почав жодної нової війни, і окремо відзначив, що відновив союзи США з іншими країнами і протистояв Китаю «як ніколи раніше».

    В останній день Трамп помилував або пом'якшив покарання для 143 осіб. Собі відмовив. 

    Теги: США Дональд Трамп гелікоптер інавгурація час
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