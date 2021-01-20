«Побачимося скоро». Трамп на гелікоптері покинув Білий дім (відео)
Перед відльотом Дональд Трамп не відповідав на питання журналістів
Перед відльотом Дональд Трамп не відповідав на питання журналістів, лише сказав: «Я хочу попрощатися. Але ненадовго. Побачимося скоро».
President Trump departing the White House: "It's been a great honor. The honor of a lifetime...We've had an amazing four years...I just want to say goodbye, but hopefully it's not a longterm goodbye. We'll see each other again."https://t.co/ITUsoYxOAe#InaugurationDay pic.twitter.com/1oKalhKjl6— CSPAN (@cspan) January 20, 2021
Після цього гелікоптер приземлився на авіабазі «Ендрюс» у штаті Мериленд, де Трамп виголосив фінальну промову.
У промові на авіабазі Трамп подякував своїй сім’ї, прихильниками і членами команди за підтримку й зусилля під час перебування на посаді. Свою подяку також виголосила й Меланія, яку Трамп назвав «любов’ю».
President Trump: "It was my great honor and privilege to be your president...I wish the new administration great luck and great success...Have a good life. We will see you soon."https://t.co/PJQwLJgm0H#InaugurationDay pic.twitter.com/IH5T2USl8S— CSPAN (@cspan) January 20, 2021
Під час промови Трамп перерахував свої здобутки та заявив, хоч багато справ залишились незавершеними, «не можливо було працювати важче».
Згадав Трамп і про епідемію коронавірусу, назвавши його «китайським вірусом» та найгіршою епідемією з 1970-х років. Звернувшись до своїх прихильників, Дональд Трамп вкотре подякував їм та заявив, що завжди «боротиметься за них».
«Прощайте. Люблю вас. Ми повернемось так чи інакше», – заявив Трамп. Тепер, як очікується, Трамп поїде до свого маєтку в Мар-а-Лаго, штат Флорида.
Раніше Трамп виступив із прощальною промовою. За його словами, він відчуває гордість, що не почав жодної нової війни, і окремо відзначив, що відновив союзи США з іншими країнами і протистояв Китаю «як ніколи раніше».
В останній день Трамп помилував або пом'якшив покарання для 143 осіб. Собі відмовив.