«Побачимося скоро». Трамп на гелікоптері покинув Білий дім (відео)

«Прощайте. Люблю вас. Ми повернемось так чи інакше», – заявив Трамп

Перед відльотом Дональд Трамп не відповідав на питання журналістів

45-ий президент США Дональд Трамп покинув Білий дім на гелікоптері за кілька годин до завершення своїх повноважень. Його супроводжувала дружина Меланія та кілька людей охорони.

Перед відльотом Дональд Трамп не відповідав на питання журналістів, лише сказав: «Я хочу попрощатися. Але ненадовго. Побачимося скоро».

President Trump departing the White House: "It's been a great honor. The honor of a lifetime...We've had an amazing four years...I just want to say goodbye, but hopefully it's not a longterm goodbye. We'll see each other again."https://t.co/ITUsoYxOAe#InaugurationDay pic.twitter.com/1oKalhKjl6 — CSPAN (@cspan) January 20, 2021

Після цього гелікоптер приземлився на авіабазі «Ендрюс» у штаті Мериленд, де Трамп виголосив фінальну промову.

У промові на авіабазі Трамп подякував своїй сім’ї, прихильниками і членами команди за підтримку й зусилля під час перебування на посаді. Свою подяку також виголосила й Меланія, яку Трамп назвав «любов’ю».

President Trump: "It was my great honor and privilege to be your president...I wish the new administration great luck and great success...Have a good life. We will see you soon."https://t.co/PJQwLJgm0H#InaugurationDay pic.twitter.com/IH5T2USl8S — CSPAN (@cspan) January 20, 2021

Під час промови Трамп перерахував свої здобутки та заявив, хоч багато справ залишились незавершеними, «не можливо було працювати важче».

Згадав Трамп і про епідемію коронавірусу, назвавши його «китайським вірусом» та найгіршою епідемією з 1970-х років. Звернувшись до своїх прихильників, Дональд Трамп вкотре подякував їм та заявив, що завжди «боротиметься за них».

«Прощайте. Люблю вас. Ми повернемось так чи інакше», – заявив Трамп. Тепер, як очікується, Трамп поїде до свого маєтку в Мар-а-Лаго, штат Флорида.

Раніше Трамп виступив із прощальною промовою. За його словами, він відчуває гордість, що не почав жодної нової війни, і окремо відзначив, що відновив союзи США з іншими країнами і протистояв Китаю «як ніколи раніше».

В останній день Трамп помилував або пом'якшив покарання для 143 осіб. Собі відмовив.