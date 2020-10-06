Warner Bros. перенесла дати прем'єр фільмів «Дюна» і «Бетмен»



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Рекордно низькі касові збори голлівудських новинок стали причиною переносу фільмів

Фільми перенесли аж на 2021 та 2022 роки

Компанія Warner Bros. перенесла дати прем'єр п'яти блокбастерів на рік і більше через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Variety.

Причиною масового перенесення прем’єр стали рекордно низькі касові збори голлівудських новинок. Наприклад, фільму «Тенет» Крістофера Нолана.

Одним з перших перенесли показ 25-ї частини бондіани. Картину про Джеймса Бонда «No Time to Die» / «Не час помирати» перенесли з 12 листопада 2020 року на 2 квітня 2021 року. Пізніше перенесли ще раз, оскільки ця дата була зайнята бойовиком «F9: Fast and Furious» / «Форсаж 9». Тепер заплановано, що Universal покаже фільм 28 травня 2021 року.

Відразу ж кілька фільмів перенесла студія Warner Bros.:

«Бетмен» (The Batman) з Робертом Паттісоном – 4 березня 2022 року

«Флеш» – 4 листопада 2022 року

«Шазам: Лють богів» – 2 червня 2023 року

«Чорний Адам» – дата не визначена

«Матриця 4» – 22 січня 2021 року (на три місяці раніше запланованого)

Теоретично, до кінця 2020 року в прокат можуть вийти фільми Wonder Woman 1984 / «Чудо-жінка: 1984» з Галь Гадот (25 грудня 2020 року) і Monster Hunter / «Мисливець на монстрів» з Мілою Йовович, який перенесли на 30 грудня 2020 року.

Нагадаємо, що через коронавірус Disney відклав вихід трьох своїх блокбастерів.