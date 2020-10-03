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    Культура

    Названо найкращий фільм Одеського фестивалю

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    <p>Кадр зі стрічки &laquo;Вечеря в Америці&raquo;</p> - Названо найкращий фільм Одеського фестивалю

    Кадр зі стрічки «Вечеря в Америці»

    «Вечеря в Америці» – переможець Одеського кінофестивалю

    Американська стрічка «Вечеря в Америці» отримала Гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю.

    Церемонія нагородження відбувається у суботу ввечері, 3 жовтня.

    Головні герої «Вечері в Америці» – панк-музикант, що тікає від переслідування, і дівчина, яка фанатіє від його гурту. Вони вирушають у спонтанну й епічну подорож крізь просякнуті духом занепаду передмістя американського Середнього Заходу.

    Також найкращим фільмом у категорії міжнародної конкурсної програми Одеського кінофестивалю визнано фільм Валентина Васяновича «Атлантида».

    Раніше створена за підтримки Держкіно України драма Валентина Васяновича «Атлантида» отримала головний приз фестивалю Tromso International Film Festival, що проходив у Норвегії.

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