Western Union припиняє роботу в РФ та Білорусі

Компанія засуджує напад Росії на Україну

Міжнародна система термінових грошових переказів готівкою Western Union зупиняє роботу в Росії та Білорусі.

Раніше компанія повідомила, що засуджує напад Росії на Україну та допомагатиме українцям фінансово.

Western Union – американська компанія, що спеціалізується на наданні послуг фінансового посередництва.

Як повідомлялось, Western Union скасувала плату за перекази в Україну. Національний банк отримав інформацію про безкоштовні послуги для українців та скасування плати за перекази в Україну від таких міжнародних систем переказу коштів, як Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, Intelexpress та TransferGo.

Через російську агресію низка компаній світу почали виходити з російського ринку. Так, станом на 10 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад 150 компаній. Приміром, додаток Google Play обмежив роботу в Росії. Безкоштовні програми залишаться доступними у Play Store, уточнюється у повідомленні. А користувачі зможуть отримувати доступ до програм та ігор, оплачених раніше.

Нагадаємо, Procter & Gamble теж не буде працювати в країні-агресорці. Нагадаємо, Adidas призупиняє роботу в РФ «до подальшого повідомлення». Також Nissan іде з РФ і надасть допомогу для України.