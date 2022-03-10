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    Western Union припиняє роботу в РФ та Білорусі

    Western Union скасувала плату за перекази в Україну - Western Union припиняє роботу в РФ та Білорусі
    Western Union скасувала плату за перекази в Україну

    Компанія засуджує напад Росії на Україну

    Міжнародна система термінових грошових переказів готівкою Western Union зупиняє роботу в Росії та Білорусі.

    Раніше компанія повідомила, що засуджує напад Росії на Україну та допомагатиме українцям фінансово.

    Western Union американська компанія, що спеціалізується на наданні послуг фінансового посередництва.

    Як повідомлялось, Western Union скасувала плату за перекази в Україну. Національний банк отримав інформацію про безкоштовні послуги для українців та скасування плати за перекази в Україну від таких міжнародних систем переказу коштів, як Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, Intelexpress та TransferGo.

    Через російську агресію низка компаній світу почали виходити з російського ринку. Так, станом на 10 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад 150 компаній. Приміром, додаток Google Play обмежив роботу в Росії. Безкоштовні програми залишаться доступними у Play Store, уточнюється у повідомленні. А користувачі зможуть отримувати доступ до програм та ігор, оплачених раніше.

    Нагадаємо, Procter & Gamble теж не буде працювати в країні-агресорці. Нагадаємо, Adidas призупиняє роботу в РФ «до подальшого повідомлення». Також Nissan іде з РФ і надасть допомогу для України.

    Теги: Росія війна гроші послуги
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    Western Union припиняє роботу в РФ та Білорусі