  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Procter & Gamble теж не буде працювати в країні-агресорці

    Побутова хімія &ndash; мінус, росіяни, користуйтеся содою - Procter & Gamble теж не буде працювати в країні-агресорці
    Побутова хімія – мінус, росіяни, користуйтеся содою
    фото з відкритих джерел

    Компанія майже повністю виходить із Росії

    Список світових компаній, які пішли з російського ринку, вже дуже великий. І от 7 березня стало відомо, що до нього долучається й американський гігант Procter & Gamble.

    P&G, нагадаємо, виробляє безліч засобів побутової хімії (як-от пральні порошки Tide) та особистої гігієни (наприклад, бритви Gilette і підгузники). Що ще важливо – компанія витрачала дуже багато грошей на рекламу в Росії. Тепер – не буде.

    7 березня генеральний директор Procter & Gamble Джон Меллер опублікував відкритого листа. У ньому мовиться, що:

    1. Компанія припиняє всі капітальні інвестиції у Росію.
    2. Повністю закриє всі рекламні компанії та маркетинг.
    3. І значно скоротить асортимент продукції, залишивши тільки основні засоби гігієни.

    «Ситуація вимагає запровадження важливих змін і негайно, і з часом. Ми припинили всі нові капіталовкладення в Росії та зупиняємо всю медійну й рекламну діяльність. І ми значно скорочуємо наш продуктовий портфель», – написав Меллер.

    Додавши, утім, що підтримувати «простих росіян» компанія буде, а тому залишає на ринку життєво необхідні продукти. Які саме – наразі невідомо.

    Проте вихід компанії з російського ринку – таки потужний удар, адже брендів у Procter & Gamble – безліч. До прикладу:

    • Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Comet, Fairy Oxi, Mr. Proper.
    • Gilette, Pampers, Always, Alldays, Tampax, Discreet.
    • Wash & Go, Head & Shoulders, Pantene, Shamtu, Herbal Essense.
    • Wella, Safeguard, Old Spice, Olay, Hugo Boss.
    • Blend-a-Med, Oral-B, Crest, Cover Girl, Max Factor, Venus та інші.

    Нагадаємо, Adidas призупиняє роботу в РФ «до подальшого повідомлення».

    Також Nissan іде з РФ і надасть допомогу для України.

    Крім того, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список.

    Читайте також:
    Теги: Росія санкції інвестиції продукти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Procter & Gamble теж не буде працювати в країні-агресорці