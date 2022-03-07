Nissan іде з РФ і надасть допомогу для України

Компанія повністю зупиняє бізнес у Росії, імпорт авто вже не відбувається

Японська Nissan Motor Co створила фонд Nissan Cares у розмірі €2,5 млн для підтримки народу Україні. Він сприятиме більш широким зусиллям щодо підтримки народу України, а також допомоги постраждалим працівникам компанії та їхнім родинам.

Через фонд Nissan пожертвує мільйон євро Червоному Хресту та іншим некомерційним організаціям для підтримки поточних надзвичайних заходів, які надають рятівну допомогу та необхідні товари для сімей та дітей. Там, де це може допомогти, компанія також готова пожертвувати транспортні засоби.

Окрім цього, в рамках фонду компанія виділяє €1,5 млн для забезпечення фінансової стабільності та постійної підтримки співробітників Nissan та їхніх сімей, які постраждали від війни. Зокрема, кошти з цього фонду можуть бути використані для організації переїзду сімей працівників, на проживання переміщених сімей, медичні витрати та спеціальну допомогу для дітей.

Співробітники компанії та партнери, які хочуть безпосередньо допомогти, зможуть зробити внески до спеціального фонду Nissan Cares або за допомогою грошових пожертв, або товарів, таких як продукти харчування та одяг.

Генеральний директор Nissan Макото Учіда сказав: «Ми всі були надзвичайно зворушені стражданнями багатьох людей і сімей, включаючи членів нашої власної родини Nissan. Ми створили фонд Nissan Cares, щоб підтримувати наших співробітників, а також міжнародні зусилля щодо подолання наслідків цієї неосяжної трагедії українського народу».

Що стосується операційної діяльності Nissan в РФ, то компанія вже зупинила експорт автомобілів до неї, а також очікує, що незабаром виробництво на заводі в Санкт-Петербурзі також припиниться.

Нагадаємо, Porsche йде з російського ринку та жертвує мільйон євро для українських біженців.