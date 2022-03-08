Adidas призупиняє роботу в РФ «до подальшого повідомлення»
Бренд не «вийшов з ринку остаточно»
Adidas вирішив приєднатися до багатьох світових гігантів та не продовжувати роботу на території країни-агресорки. Бренд зупинив роботу своїх магазинів та сайту у Росії. Про це йдеться у повідомленні в LinkedIn Adidas.
«Ми вирішили призупинити роботу наших магазинів і нашого сайту в Росії до подальшого повідомлення», – йдеться у заяві Adidas.
Разом із тим компанія наразі продовжить платити працівникам і «не виходить з ринку остаточно до подальшого повідомлення».
Нагадаємо, один зі світових лідерів виробництва спортивних товарів – компанія Puma призупиняє роботу всіх своїх магазинів на території Росії.
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