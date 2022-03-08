  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Adidas призупиняє роботу в РФ «до подальшого повідомлення»

    Компанія продовжить платити працівникам - Adidas призупиняє роботу в РФ «до подальшого повідомлення»
    Компанія продовжить платити працівникам
    фото: EPA/UPG

    Бренд не «вийшов з ринку остаточно»

    Adidas вирішив приєднатися до багатьох світових гігантів та не продовжувати роботу на території країни-агресорки. Бренд зупинив роботу своїх магазинів та сайту у Росії. Про це йдеться у повідомленні в LinkedIn Adidas.

    «Ми вирішили призупинити роботу наших магазинів і нашого сайту в Росії до подальшого повідомлення», – йдеться у заяві Adidas.

    Разом із тим компанія наразі продовжить платити працівникам і «не виходить з ринку остаточно до подальшого повідомлення».

    Нагадаємо, один зі світових лідерів виробництва спортивних товарів – компанія Puma призупиняє роботу всіх своїх магазинів на території Росії.

    Також Nissan іде з РФ і надасть допомогу для України.

    Крім того, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список.

    Читайте також:
    Теги: Росія санкції ринок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Adidas призупиняє роботу в РФ «до подальшого повідомлення»