Додаток Google Play обмежив роботу в Росії

Російські користувачі не зможуть купувати нові програми

Компанія Google призупиняє платежі з Росії у Google Play. Російські користувачі не зможуть купувати нові програми або продовжувати передплату на вже придбані. Про це йдеться у повідомленні компанії.

«У зв'язку з порушеннями роботи платіжних систем, ми припинимо платіжну систему Google Play для користувачів у Росії найближчими днями», – зазначили у компанії.

Це означає, що під час призупинення користувачі не зможуть купувати програми та ігри, оплачувати підписки або здійснювати будь-які покупки цифрових товарів у програмах за допомогою Google Play у Росії.

Безкоштовні програми залишаться доступними у Play Store, уточнюється у повідомленні. А користувачі зможуть отримувати доступ до програм та ігор, оплачених раніше. Нагадаємо, Procter & Gamble теж не буде працювати в країні-агресорці. Нагадаємо, Adidas призупиняє роботу в РФ «до подальшого повідомлення». Також Nissan іде з РФ і надасть допомогу для України.

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