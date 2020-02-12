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    «Я не твій Андрєйка»: соцмережі відреагували фотожабами на відставку Богдана

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    «Я не твій Андрєйка»: соцмережі відреагували фотожабами на відставку Богдана

    У соцмережах пишуть про те, що в Україні з'явився «новий Богдан»

    У вівторок, 12 лютого, стало відомо, що Президент Володимир Зеленський звільнив главу своєї адміністрації - Андрія Богдана. Офіційних причин, через які він прийняв таке рішення не розголошують.

    Однак українські користувачі соцмереж вже активно відреагували на головну політичну новину дня.

    Главком зібрав кращі меми та фотожаби резонансного звільнення.

    У соціальних мережах пишуть про те, що в Україні з'явився «новий Богдан», якого звуть його Андрієм Єрмаком. Зазначають, що тут головне, що «новий Богдан» – досі Андрій.



    Деякі користувачі називають відставку Богдана - «хорошою новиною», деякі навпаки жалкують, що з ОП пішов «професіонал».

    Крім того, користувачі соцмереж прогнозують, на якій посаді українці незабаром зможуть побачити Богдана.

    Люди швидко зробили героєм мемів та фотожаб не тільки Богдана, а й Єрмака.

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    «Я не твій Андрєйка»: соцмережі відреагували фотожабами на відставку Богдана
    «Я не твій Андрєйка»: соцмережі відреагували фотожабами на відставку Богдана
    «Я не твій Андрєйка»: соцмережі відреагували фотожабами на відставку Богдана
    «Я не твій Андрєйка»: соцмережі відреагували фотожабами на відставку Богдана
    «Я не твій Андрєйка»: соцмережі відреагували фотожабами на відставку Богдана
    «Я не твій Андрєйка»: соцмережі відреагували фотожабами на відставку Богдана
    «Я не твій Андрєйка»: соцмережі відреагували фотожабами на відставку Богдана
    «Я не твій Андрєйка»: соцмережі відреагували фотожабами на відставку Богдана
    «Я не твій Андрєйка»: соцмережі відреагували фотожабами на відставку Богдана
    «Я не твій Андрєйка»: соцмережі відреагували фотожабами на відставку Богдана
    «Я не твій Андрєйка»: соцмережі відреагували фотожабами на відставку Богдана
    «Я не твій Андрєйка»: соцмережі відреагували фотожабами на відставку Богдана
    «Я не твій Андрєйка»: соцмережі відреагували фотожабами на відставку Богдана
    «Я не твій Андрєйка»: соцмережі відреагували фотожабами на відставку Богдана
    «Я не твій Андрєйка»: соцмережі відреагували фотожабами на відставку Богдана
    «Я не твій Андрєйка»: соцмережі відреагували фотожабами на відставку Богдана
    «Я не твій Андрєйка»: соцмережі відреагували фотожабами на відставку Богдана
    «Я не твій Андрєйка»: соцмережі відреагували фотожабами на відставку Богдана
    «Я не твій Андрєйка»: соцмережі відреагували фотожабами на відставку Богдана

    Нагадаємо, українці збурені через призначення новим головою Офісу президента Андрія Єрмака, який раніше був помічником одіозного регіонала Ельбруса Тадеєва.

     Читайте також: 
    українці Володимир Зеленський президент Андрій Богдан Андрій Єрмак
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