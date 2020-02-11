У мережі збурення: новий глава Офісу Зеленського був помічником одіозного регіонала



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Андрій Єрмак був помічником народного депутата від Партії регіонів Ельбруса Тадеєва

Єрмак з 2006 по 2014 роки був помічником народного депутата від Партії регіонів Ельбруса Тадеєва

Українці збурені через призначення новим головою Офісу президента Андрія Єрмака, який раніше був помічником одіозного регіонала Ельбруса Тадеєв.

Обурливі коментарі пишуть користувачі в соцмережі Facebook.

Раніше повідомлялося, що Єрмак має певний політичний досвід: з 2006 по 2014 роки був помічником народного депутата від Партії регіонів Ельбруса Тадеєва.

«Я все своє життя пов'язаний зі спортом. Мій батько був баскетболістом, я дружу з багатьма спортсменами - футболістами, атлетами, борцями. Ельбрус Тедеєв - мій хороший товариш. Як юрист я періодично допомагав йому у питаннях Федерації (Асоціації спортивної боротьби України)», - так пояснив цю співпрацю Єрмак. Він також додав, що працював на громадських засадах та не отримував за це грошей.

За даними ЗМІ, у Єрмака є зв’язки з представниками російської еліти. Він разом з громадянином Росії Емануїлом Рахамімом (науковець та бізнесмен) були бенефіціарами у створеній 2001-го року компанії ТОВ «Медійна група європейського партнерства», спеціалізація якої – виробництво фільмів. На сьогодні бізнес-зв'язок Єрмака із Емануїловим продовжився у зареєстрованій в Україні компанії ЗАТ «Інтерпромфінанс Україна». У свою чергу Емануїлов є співвласником російської компанії, яка значиться одним із засновників «Інтерпромбанку» РФ. Серед акціонерів «Інтерпромбанку» - член Ради федерації Федеральних зборів Російської Федерації від Камчатського краю Валерій Пономарьов та інші впливові росіяни. Єрмак в коментарях ЗМІ спростовував, що має бізнес-інтереси в РФ і пояснював, що Емануїлов - давній знайомий його батька.

«Я пам'ятаю цю банду. Абсолютно відите и відверте бандюччя, что косило під спорт-клуб. Отже, новий глава офісу президента - Андрій Єрмак. 8 років, в період з 2006 по 2014 роки Єрмак був помічником депутата від Партії Регіонів - Ельбруса Тедеєва, який голосував за «диктаторські закони 16 січня». Це все, що потрібно знати про нового главу ОП», - написала Світлана Пруднікова.

«Скотини, гниди продажні, риги вертаються, а ще юрискосультом лідера київської ОЗГ «Фашиста», - пишуть в коментарях українці.

Раніше Володимир Зеленський підтвердив наявність конфліктів в Офісі президента та допустив відставки.

Раніше стало відомо, що розглядається відставка глави Офісу президента Андрія Богдана. Зокрема, Богдан цього разу дійсно написав заяву про відставку, все повинно вирішитися найближчим часом.