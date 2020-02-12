Стало відомо, хто очолив пресслужбу нового глави Офісу президента



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Даша Зарівна

Даша Зарівна вказала, що перебуває разом з Єрмаком в Офісі президента

Прессекретаркою новообраного голови Офісу президента Андрія Єрмака стала колишня шеф-редакторка видання L’Officiel Online, засновниця нетворкінг-платформи Charitum та інтернет-журналу Vector Даша Зарівна.

Про це вона повідомила у Twitter.

«Хто прессекретар глави Офісу президента України, той я. Рік починається цікаво, що я можу сказати», — написала вона.

У своєму останньому пості у Facebook Даша Зарівна вказала, що перебуває разом з Єрмаком в Офісі президента, вказавши, що деталі та офіційний коментар будуть згодом.

Українці збурені через призначення новим головою Офісу президента Андрія Єрмака, який раніше був помічником одіозного регіонала Ельбруса Тадеєва.

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