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    Стало відомо, хто очолив пресслужбу нового глави Офісу президента

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    Даша Зарівна - Стало відомо, хто очолив пресслужбу нового глави Офісу президента
    Даша Зарівна

    Даша Зарівна вказала, що перебуває разом з Єрмаком в Офісі президента

    Прессекретаркою новообраного голови Офісу президента Андрія Єрмака стала колишня шеф-редакторка видання L’Officiel Online, засновниця нетворкінг-платформи Charitum та інтернет-журналу Vector Даша Зарівна.

    Про це вона повідомила у Twitter.

    «Хто прессекретар глави Офісу президента України, той я. Рік починається цікаво, що я можу сказати», — написала вона.

    У своєму останньому пості у Facebook Даша Зарівна вказала, що перебуває разом з Єрмаком в Офісі президента, вказавши, що деталі та офіційний коментар будуть згодом.

    Українці збурені через призначення новим головою Офісу президента Андрія Єрмака, який раніше був помічником одіозного регіонала Ельбруса Тадеєва.

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