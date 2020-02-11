Робота Єрмака в Офісі Зеленського починається з порушення закону, - нардеп



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Андрій Єрмак не вніс свою декларацію за 2019 рік

Єрмак не подав декларацію про доходи за 2019 рік, як це передбачено законодавством про запобігання корупції

Андрій Єрмак, якого президент Володимир Зеленський сьогодні призначив керівником свого Офісу, розпочинає свою діяльність на посаді з порушення закону.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написав народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко.

Він повідомив, що Єрмак не подав декларацію про доходи за 2019 рік, як це передбачено законодавством про запобігання корупції.

Олексій Гончаренко направив відповідне депутатське звернення до НАБУ.

«Робота Андрія Єрмака в Офісі президента починається з порушення закону. Відповідно до Закону про запобігання корупції особа, яка претендує на посаду в тому числі керівника Офісу президента, до свого призначення або обрання повинна подати свою декларацію за минулий рік. Але в Єдиному реєстрі декларацій осіб повідомлення про те, що Андрій Борисович Єрмак вніс свою декларацію за 2019 рік, відсутнє. Що ж – прекрасний старт нового очільника ОП одразу ж з корупційного правопорушення», – зазначив Гончаренко.

«Написав депутатське звернення в НАБУ, аби вони виклали свою позицію з цього питання. Адже такі дії Єрмака підпадають під 366 статтю Кримінального Кодексу України та можуть каратися позбавленням волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років», – повідомив Гончаренко

Українці збурені через призначення новим головою Офісу президента Андрія Єрмака, який раніше був помічником одіозного регіонала Ельбруса Тадеєва.

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