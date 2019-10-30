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    «Я нічого не обіцяв». Як депутат від «Слуги народу» втікав від журналістки

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    Володимир Тимофійчук, народний депутат від &laquo;Слуги народу&raquo; від 89-го округу, поділився, як став народним обранцем - «Я нічого не обіцяв». Як депутат від «Слуги народу» втікав від журналістки
    Володимир Тимофійчук, народний депутат від «Слуги народу» від 89-го округу, поділився, як став народним обранцем

    Тимофійчук не зміг розповісти про свою передвиборну програму

    Народний депутат від президентської фракції «Слуга народу» Володимир Тимофійчук, обраний в 89-му мажоритарному окрузі, не зміг пояснити журналістці, з якою програмою він йшов на вибори, і втік від запитань.

    Відповідне відео опубліковано у Facebook.

    Зокрема, журналістку цікавило, за які заслуги Тимофійчука обрали до Верховної Ради і у чому полягала його передвиборча програма.

    «Законопроекти я не пропонував. Я нічого не обіцяю… Не обіцяв», — відповів нардеп, після чого, пославшись на брак часу, зник у сесійній залі.

    Зазначимо, що раніше Тимофійчук заявляв, що рішення піти у політику йому далося важко, оскільки він фермер і звик працювати на землі.

    Втім, після свого обрання він пообіцяв постаратися зробити щось для свого району як депутат.

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    Зазначимо, що у Верховній Раді стався цими днями ще один скандал. Кореспондент сфотографував в сесійній залі Верховної Ради листування депутата від «Слуги народу» Богдана Яременка в чатах знайомств.

    Спочатку Яременко заявив, що все це було лише «провокацією». Втім, йому ніхто не повірив та ввечері він написав інший пост у соцмережах, де вибачився перед дружиною, дітьми і Зеленським. 

    Верховна Рада вибори депутат партія Слуга народу фермер
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