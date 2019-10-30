Народний депутат, який в сесійній залі замовляв собі повію, має пройти поліграф

Чи була повія, з якою нардеп хотів зайнятися сексом, зареєстрована як ФОП першої групи?

Мовою оригіналу

Народный депутат, глава комитета по иностранным делам, семейный человек, переписывался в сессионном зале по телефону с проституткой, чтобы... пошутить над журналистами! По версии самого Богдана Яременко. Ну что ж, давайте смеяться дальше!

Надеюсь, депутат пройдет полиграф НАБУ вместе с барышней, с которой вместе они решили «пошутить», и этот стрим побьет все рекорды. Поскольку обсуждается возможность оплаты услуг проститутки - 100 долларов, то возникает вопрос, почему Верховная Рада недавно так поспешно отменила статью 205 о фиктивном предпринимательстве? Была ли девушка зарегистрирована как ФОП 1-й группы? Надеюсь, регламентный комитет парламента даст этому свою оценку.

И просьба к главе ВР - обяжите депутатов не «шутить» с вызовами проституток, и не применять слова «анал» и «орал» во время заседаний, и не рекламировать сайт случайного секса «мамба» - дети же читают...

Джерело: блог Юрія Бутусова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»