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    Думки вголос

    Народний депутат, який в сесійній залі замовляв собі повію, має пройти поліграф

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Народний депутат, який в сесійній залі замовляв собі повію, має пройти поліграф

    Чи була повія, з якою нардеп хотів зайнятися сексом, зареєстрована як ФОП першої групи?

    Мовою оригіналу

    Народный депутат, глава комитета по иностранным делам, семейный человек, переписывался в сессионном зале по телефону с проституткой, чтобы... пошутить над журналистами! По версии самого Богдана Яременко. Ну что ж, давайте смеяться дальше!

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    Народний депутат, який в сесійній залі замовляв собі повію, має пройти поліграф
    Народний депутат, який в сесійній залі замовляв собі повію, має пройти поліграф
    Народний депутат, який в сесійній залі замовляв собі повію, має пройти поліграф
    Народний депутат, який в сесійній залі замовляв собі повію, має пройти поліграф

    Надеюсь, депутат пройдет полиграф НАБУ вместе с барышней, с которой вместе они решили «пошутить», и этот стрим побьет все рекорды. Поскольку обсуждается возможность оплаты услуг проститутки - 100 долларов, то возникает вопрос, почему Верховная Рада недавно так поспешно отменила статью 205 о фиктивном предпринимательстве? Была ли девушка зарегистрирована как ФОП 1-й группы? Надеюсь, регламентный комитет парламента даст этому свою оценку.

    И просьба к главе ВР - обяжите депутатов не «шутить» с вызовами проституток, и не применять слова «анал» и «орал» во время заседаний, и не рекламировать сайт случайного секса «мамба» - дети же читают...

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Верховна Рада НАБУ скандал проституція Богдан Яременко поліграф
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