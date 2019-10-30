Сексскандал у Раді. Нардеп Яременко вибачився перед дружиною, дітьми і Зеленським



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Нардеп Богдан Яременко потрапив у халепу

Яременко опублікував новий допис у соцмережі, де заявив, що «не всі рішення бувають однаковими вдалими»

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Богдан Яременко, який потрапив у халепу через переписку у смартфоні із повією, написав новий пост у «Фейсбуці» з поясненням свого вчинку.

У свіжому пості Яременко заявив, що видалив попередній допис, в якому він пояснював, що все це було лише «провокацією».

Зазначимо, що це пояснення нардепа в соцмережах викликало неабиякий ґвалт і шквал мемів та фотожаб. Крім того, Яременко в коментарях до цього «пояснення» отримав відверті глузування.

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«Маю питання. Пане Богдане, як ви ставитесь до легалізації проституції? Чи будете ви ініціювати відповідні законопроекти? Чи будете голосувати за легалізацію?» - дописав Alexander Slepushkin.

«Ви реально думаєте, що всі навколо такі тупі?» - питає Dmytrø Matvisyk.

Тож, вже ввечері Яременко опублікував новий допис у соцмережі, де заявив, що «не всі рішення бувають однаковими вдалими».

«Я вилучив попередній пост і хочу вибачитися перед усіма, кому своїм необдуманим вчинком створив проблеми: від дружини і дітей до фракції і президента», - написав депутат.

Нагадаємо, кореспондент видання «Букви» сфотографував в сесійній залі Верховної Ради листування депутата від «Слуги народу» Богдана Яременка в чатах знайомств.

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