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    Сексскандал у Раді. Нардеп Яременко вибачився перед дружиною, дітьми і Зеленським

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    <span>Нардеп Богдан Яременко потрапив у халепу&nbsp;</span> - Сексскандал у Раді. Нардеп Яременко вибачився перед дружиною, дітьми і Зеленським
    Нардеп Богдан Яременко потрапив у халепу 

    Яременко опублікував новий допис у соцмережі, де заявив, що «не всі рішення бувають однаковими вдалими»

    Народний депутат від фракції «Слуга народу» Богдан Яременко, який потрапив у халепу через переписку у смартфоні із повією, написав новий пост у «Фейсбуці» з поясненням свого вчинку.

    У свіжому пості Яременко заявив, що видалив попередній допис, в якому він пояснював, що все це було лише «провокацією».

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    Зазначимо, що це пояснення нардепа в соцмережах викликало неабиякий ґвалт і шквал мемів та фотожаб. Крім того, Яременко в коментарях до цього «пояснення» отримав відверті глузування.

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    «Маю питання. Пане Богдане, як ви ставитесь до легалізації проституції? Чи будете ви ініціювати відповідні законопроекти? Чи будете голосувати за легалізацію?» - дописав Alexander Slepushkin.

    «Ви реально думаєте, що всі навколо такі тупі?» - питає Dmytrø Matvisyk.

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    Тож, вже ввечері Яременко опублікував новий допис у соцмережі, де заявив, що «не всі рішення бувають однаковими вдалими».

    «Я вилучив попередній пост і хочу вибачитися перед усіма, кому своїм необдуманим вчинком створив проблеми: від дружини і дітей до фракції і президента», - написав депутат.

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    Нагадаємо, кореспондент видання «Букви» сфотографував в сесійній залі Верховної Ради листування депутата від «Слуги народу» Богдана Яременка в чатах знайомств.

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    Парламентарій поспілкувався з однією з дівчат, яка запропонувала йому своїх сексуальні послуги за матеріальну винагороду. Дівчина описала умови надання інтимних послуг і вказала, що година її послуг коштує 100 доларів. Дві години – 150 доларів.

    Верховна Рада депутат скандал проституція Богдан Яременко
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