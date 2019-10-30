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    Партія Порошенка зареєструвала проект заяви щодо інтеграції України в НАТО

    • Розсилка
    Партія Порошенка зареєструвала проект заяви щодо інтеграції України в НАТО

    Геращенко наголосила, що Україна у питанні інтеграції до Альянсу має «говорити, тиснути, і добиватися свого»

    «Європейська Солідарність» зареєструвала проект заяви Верховної Ради України про першочергові кроки забезпечення євроатлантичної інтеграції України – набуття повноправного членства в Альянсі.

    Про це написала на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук народний депутат, співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко.

    «Нас тривожать заяви з владного табору, що ніхто нам зараз ПДЧ не дасть, а отже, не варто і наполягати. Якби ми були « реалістами», будували зовнішню політику за принципом «ніхто нам безвіз, поки йде війна, не дасть» і не тиснули на наших партнерів, то й досі б Україна не мала б ані Угоди про асоціацію, ані безвізу», – зауважила політик. 

    Також парламентар підкреслила, що не треба ще раз просити ПДЧ. Адже Україна подала відповідне звернення ще в 2008 році. Але треба актуалізувати нашу позицію в цьому питанні.

    «Пропонуємо звернутися до НАТО з заявою про підтвердження наміру України отримати ПДЧ, й очікуємо, що парламенти країн-членів Альянсу сприятимуть отриманню Плану», – зазначила політик.

    Ірина Геращенко наголосила, що Україна в цьому питанні має говорити, тиснути, і добиватися свого.

    Також народний депутат повідомила, що сьогодні на профільному комітеті зовнішніх відносин розгляд цієї заяви було включено до порядку денного.

    «Правда, саме рішення комітет прийме лише на наступному зібранні», – додала вона.

    Резюмуючи політик зазначила, що докір від пана Яременка, що попередня влада замало зробила в зовнішній політиці і для інтеграції з НАТО – почуто. І запропонувала «слугам» показати приклад і зробити більше в цьому напрямку.

    Раніше Порошенко закликав підтримати заяву про План дій щодо членства України у НАТО.

     

    Європейська солідарність НАТО депутат Ірина Геращенко Україна
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