Партія Порошенка зареєструвала проект заяви щодо інтеграції України в НАТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Геращенко наголосила, що Україна у питанні інтеграції до Альянсу має «говорити, тиснути, і добиватися свого»

«Європейська Солідарність» зареєструвала проект заяви Верховної Ради України про першочергові кроки забезпечення євроатлантичної інтеграції України – набуття повноправного членства в Альянсі.

Про це написала на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук народний депутат, співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко.

«Нас тривожать заяви з владного табору, що ніхто нам зараз ПДЧ не дасть, а отже, не варто і наполягати. Якби ми були « реалістами», будували зовнішню політику за принципом «ніхто нам безвіз, поки йде війна, не дасть» і не тиснули на наших партнерів, то й досі б Україна не мала б ані Угоди про асоціацію, ані безвізу», – зауважила політик.

Також парламентар підкреслила, що не треба ще раз просити ПДЧ. Адже Україна подала відповідне звернення ще в 2008 році. Але треба актуалізувати нашу позицію в цьому питанні.

«Пропонуємо звернутися до НАТО з заявою про підтвердження наміру України отримати ПДЧ, й очікуємо, що парламенти країн-членів Альянсу сприятимуть отриманню Плану», – зазначила політик.

Ірина Геращенко наголосила, що Україна в цьому питанні має говорити, тиснути, і добиватися свого.

Також народний депутат повідомила, що сьогодні на профільному комітеті зовнішніх відносин розгляд цієї заяви було включено до порядку денного.

«Правда, саме рішення комітет прийме лише на наступному зібранні», – додала вона.

Резюмуючи політик зазначила, що докір від пана Яременка, що попередня влада замало зробила в зовнішній політиці і для інтеграції з НАТО – почуто. І запропонувала «слугам» показати приклад і зробити більше в цьому напрямку.

Раніше Порошенко закликав підтримати заяву про План дій щодо членства України у НАТО.