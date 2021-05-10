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    «Я – ветеран війни, але я не воював». Нацкорпус показав, хто святкував 9 травня у Києві

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    В Україні пройшло понад 700 масових заходів, присвячених Дню перемоги над нацизмом - «Я – ветеран війни, але я не воював». Нацкорпус показав, хто святкував 9 травня у Києві
    В Україні пройшло понад 700 масових заходів, присвячених Дню перемоги над нацизмом
    Фото: Громадське

    Вчора у столиці пройшов «марш проти фашизму» на чолі з депутатами ОПЗЖ

    Представник Національного Корпусу Олексій Бик поспілкувався з киянами про святкування Дня перемоги, заборонену тоталітарну комуністичну символіку та війну на Донбасі. Відповідний сюжет розміщено YouTube.

    «Свідомих людей, чиї мізки не промиті радянською пропагандою, і які можуть критично мислити, зустрілось мало. Комуністи та проросійські партії як ОПЗЖ давно перетворили 9 травня на день колаборанта, спекулюючи на цій даті з метою розколоти суспільство», – зазначили у Нацкорпусі.

    Нагадаємо, вчора в Україні пройшло понад 700 масових заходів, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Загалом у них взяли участь більше 40 тисяч громадян. Поліція працювала у посиленому режимі.

    В деяких містах стались сутички з поліцією, правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

    Так, за результатами перевірки до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості щодо 13 кримінальних правопорушень.

    Із них 11 – за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки) Кримінального кодексу України. 4 такі провадження відкрито у Запорізькій області, по 2 – у Закарпатській та Сумській, по 1 – у Луганській, Одеській та Миколаївській областях.

    Ще одне провадження відкрито на Львівщині за ч. 2 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України, та одне у Миколаївській області за ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу) ККУ.


    Теги: ветеран партії Національний корпус Олексій Бик
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