«Я – ветеран війни, але я не воював». Нацкорпус показав, хто святкував 9 травня у Києві

Вчора у столиці пройшов «марш проти фашизму» на чолі з депутатами ОПЗЖ

Представник Національного Корпусу Олексій Бик поспілкувався з киянами про святкування Дня перемоги, заборонену тоталітарну комуністичну символіку та війну на Донбасі. Відповідний сюжет розміщено YouTube.

«Свідомих людей, чиї мізки не промиті радянською пропагандою, і які можуть критично мислити, зустрілось мало. Комуністи та проросійські партії як ОПЗЖ давно перетворили 9 травня на день колаборанта, спекулюючи на цій даті з метою розколоти суспільство», – зазначили у Нацкорпусі.

Нагадаємо, вчора в Україні пройшло понад 700 масових заходів, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Загалом у них взяли участь більше 40 тисяч громадян. Поліція працювала у посиленому режимі.

В деяких містах стались сутички з поліцією, правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Так, за результатами перевірки до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості щодо 13 кримінальних правопорушень.

Із них 11 – за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки) Кримінального кодексу України. 4 такі провадження відкрито у Запорізькій області, по 2 – у Закарпатській та Сумській, по 1 – у Луганській, Одеській та Миколаївській областях.

Ще одне провадження відкрито на Львівщині за ч. 2 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України, та одне у Миколаївській області за ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу) ККУ.