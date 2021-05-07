Харків заполонили борди з гаслами про «фашизм» від депутата ОПЗЖ

Через деякий час частину бордів прибрали місцеві активісти

У Харкові депутат міськради від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Андрій Лесик заполонив вулиці й проспекти бордами з гаслом «Фашизм не пройде!». Про це він повідомив особисто на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відповідні відео.

Через добу стало відомо, що частину бордів прибрали місцеві активісти. Зокрема, на Московському проспекті.

Нагадаємо, раніше депутат міської ради від ОПЗЖ Андрій Лесик відмовився виступати українською мовою та заявив, що в Україні відбувся збройний державний переворот.

Лесик на початку сесії скористався правом виступу, вийшов до трибуни та почав промову російською мовою. Деякі депутати та представники громадських організацій, які були в залі, висловили обурення та почали вимагати, щоби депутат, згідно до законодавства, виступав українською мовою. Лесик відмовився. Із зали було чути вигуки невдоволення. Однак виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов заспокоїв присутніх і дозволив представнику ОПЗЖ виступ продовжити.