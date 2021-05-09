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    Підсумки Дня перемоги: 13 кримінальних проваджень, 22 адміністративних справи

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    Найбільше порушень було повʼязано з використанням радянської символіки - Підсумки Дня перемоги: 13 кримінальних проваджень, 22 адміністративних справи
    Найбільше порушень було повʼязано з використанням радянської символіки
    Фото: dw.com

    Зокрема було порушено справи стосовно опору поліції та наруги над могилою

    Станом на 18:00 неділі, 9 травня, в Україні пройшов 721 захід, присвячений 76-й річниці перемоги над нацизмом, під час яких до правоохоронців надійшло 61 повідомлення про можливі порушення. Як повідомляє Національна поліція України, більшість із яких стосувалися використання забороненої символіки.

    За результатами перевірки до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості щодо 13 кримінальних правопорушень.

    /Із них 11 – за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки) Кримінального кодексу України. 4 такі провадження відкрито у Запорізькій області, по 2 – у Закарпатській та Сумській, по 1 – у Луганській, Одеській та Миколаївській областях.

    Ще одне провадження відкрито на Львівщині за ч. 2 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України, та одне у Миколаївській області за ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу…) Кримінального кодексу України.

    Також було складено 22 адміністративні протоколи: вісім – за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП (6 – в Одеській та по 1 – у Львівській області та місті Києві); пʼять – за ст. 173-3 (Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) КУпАП (2 – в Одеській та по одному – у Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій областях); пʼять – за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського...) КУпАП (3 – в Одеській та 2 – Запорізькій областях); чотири – за ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП (2 – в Одеській, по 1 – у Запорізькій та Луганській областях).

    Як повідомлялося раніше, загалом у заходах до Дня перемоги взяли участь понад 40 тисяч громадян.

    Президент України Володимир Зеленський узяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні на площі Слави у Києві. Під час церемонії доступ до Алеї слави був обмеженим.

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    Теги: День Перемоги Національна поліція України пропаганда Володимир Зеленський президент поліція поховання
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