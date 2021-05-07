У Харкові Добкін і Терехов кличуть святкувати 9 травня в стилі радянщини (фото)

У Харкові на 9 травня трансформували образ «георгієвської стрічки» у стилі РФ

Михайло Добкін зі своїх бордів обіцяє повернути 9 травня радянську канонічність

Виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов та крлишній міський голова Михайло Добкін наввипередки завішують місто бордами до 9 травня. Технологи Терехова порадили йому за прикладом держави-агресора Російської Федерації трансформувати «георгіївську стрічку» в «стрічку пам’яті».

З огляду на те, що тут громада толерує повернення проспекту імені Маршала Жукова, то політики, які готуються до виборів восени, використовують цю дату для піару в радянському стилі. Рух «Чесно» дізнався, як потенційні кандидати в мери готуються до 9 травня.

Із 2015 року в Україні 8 травня відзначається День пам’яті жертв Другої світової війни та примирення між країнами-учасниками. Символом цих дат обрано червоний мак, який має уосблювати пролиту кров.

Але в Харкові відшукати червоні маки не вдалося. Замість «Ніколи знову» можна прочитати хіба «С днем победы». А георгіївську стрічку Терехов замінив іншою «стрічкою». Він трансформував цей образ в онлайн-акцію «Стрічка пам’яті». Харків’янам пропонують надсилати імена ветеранів на спеціальний сайт, розміщений на сайті ради.

Цього року напередодні 9 травня Терехов повідомив, що харків’яни вже надіслали понад 2 тис. прізвищ ветеранів, а також що всі харківські телеканали підтримали цю акцію та з 8 по 10 травня та будуть транслювати список героїв у «стрічці». На вечір 9 травня заплановано странсляцію стрічки пам’яті у вигляді лазерної інсталяції біля меморіалу Слави.

До речі, акції з аналогічною назвою проходять у Російській Федерації та містять комуністичну символіку.

Скрін сайту країни-агресора РФ http://лента-памяти.рф

Не обійшлось без чисельних бордів по місту з привітаннями від імені Терехова з використанням логотипа політичної партії «Успішний Харків». Замість «Ніколи знову» – «Дякуємо за Ваш подвиг».

Фото: Рух «Чесно»

На цьому ж електоральному полі змагався й майбутній кандидат у мери Михайло Добкін, який зі своїх бордів обіцяє повернути 9 травня радянську канонічність.

Минулого року Добкін, одягнувши георгієвську стрічку, заявляв, що буде варити кашу на 9 травня завжди, про це він писав у своєму інстаграмі.

Цього року він повідомив що знову варитиме кашу та збирається пригощати нею всіх охочих.

Не оминув тему Дня перемоги й Андрій Лесик з ОПЗЖ, якого навіть Кернес, який сам полюбляв святкувати 9 травня, позбавив депутатського мандату за носіння георгіївської стрічки у 2016 році.

Лесик заполонив вулиці й проспекти бордами з гаслом «Фашизм не пройде!». Зі своєї сторінки Лесик закликає долучитись до ходи «Бессмертный полк» із портретами ветеранів та автопробігу.

Як відомо, Верховна Рада призначила дату виборів мера Харкова. Вони відбудуться 31 жовтня.