Яценюк доручав перевірити використання коштів на будівництво кордону ще 2016 року (документ) документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідер «Народного фронту» та екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк

Про початок проекту облаштування українсько-російського кордону колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявив у вересні 2014 року

Екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк ще 4 березня 2016 року дав доручення перевірити використання коштів, виділених на облаштування українсько-російського державного кордону.



Відповідний документ опублікувала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар політика Ольга Лаппо.



Таке доручення було дане Міністерству внутрішніх справ, Держприкордонслужбі, ДФС та Державній аудиторській службі.

Прес-секретар Арсенія Яценюка опублікувала відповідь на журналістський запит одного з телеканалів, в якому, зокрема, йдеться по те, що на темпи облаштування кордону вплинуло зниження обсягів фінансування, яке відбулося після відставки екс-прем’єра, та найбільше - «політизація цього надважливого безпекового проекту – з метою дискредитації уряду Арсенія Яценюка, особисто тодішнього прем'єра і самої ідеї зведення державного кордону з країною-агресором».

«Якби не ці два фактори - уже в 2018 році ми вперше в історії мали би облаштований кордон із РФ», - написала Ольга Лаппо.



Нагадаємо, про початок проекту облаштування українсько-російського кордону заявив колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк у вересні 2014 року. План робіт було схвалено в травні 2015-го. Проект було здешевлено в чотири рази порівняно з первісними розрахунками. Він передбачає спорудження «інтелектуального кордону» - системи охорони державного кордону, що складається з комплексів відеоспостереження та контролю, суцільного протитранспортного рову, контрольно-слідової смуги, невибухових інженерних загороджень та пересувних бойових модулів, які дозволяють створити суцільну зону спостереження вздовж всього кордону, а також є складовою системи вогневого ураження.

Технічні засоби, що складають основу системи, пов’язані в єдиний комплекс, керуються з єдиного центру і дають змогу відслідковувати обстановку дистанційно, в режимі реального часу, розпізнавати загрози та ідентифікувати цілі, а також керувати силами реагування.

За інформацією Держприкордонслужби, проект облаштування кордонуреалізований вже на 30%. Роботи на ділянці Харківській області практично завершені, там рівень контролю над кордоном становить практично 100%.