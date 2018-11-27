Яценюк у Брюсселі: Нові санкції проти РФ мають бути прийняті у найближчі тижні



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Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк у Брюсселі

Яценюк повідомив, що ситуацію на Азові він обговорив і з Європейським комісаром Йоганнесом Ганом

Росію треба змушувати до виконання міжнародних домовленостей. Росію треба змушувати, щоб вона покинула територію України, дала можливість вільно користуватися Керченською протокою, як це передбачено міжнародними договорами. Про це наголосив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк у Брюсселі після зустрічей з президентом Європейської Ради Дональдом Туском та Європейським комісаром Йоганнесом Ганом 26 листопада.

Після зустрічі з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, сказав Арсеній Яценюк, Дональд Туск «чітко заявив, що він вимагає в Росії повернути українських моряків на територію України, повернути незаконно конфісковані судна Військово-Морських Сил України, відновити безпечне судноплавство у Керченській протоці і не порушувати міжнародне право».

Лідер політсили повідомив, що невдовзі засідатиме політико-безпековий комітет Європейської комісії: «Зараз будуть обговорюватися рішення, які Європейський Союз буде приймати за результатами доповіді по ситуації в Азові».

«Однозначно необхідно посилювати і продовжувати санкції. Ми очікуємо, що це рішення буде прийнято в найближчі два тижні. І однозначно необхідний повний посилений тиск на Росію з вимогою, щоб Росія відступила з української території, виконала міжнародне право, звільнила українських моряків, повернула українські катери», - наголосив лідер «Народного фронту».

Арсеній Яценюк повідомив, що ситуацію на Азові він обговорив і з Європейським комісаром Йоганнесом Ганом. Окрім того, обговорювалося питання макрофінансової допомоги: «Єврокомісія привітала рішення українського парламенту проголосувати за закон про державний бюджет. І зараз ми тільки очікуємо аналізу Міжнародного валютного фонду для того, щоби 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги Україні від Європейського Союзу надійшли в найближчі два тижні».