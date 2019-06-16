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    Яценюк: У мене ніколи не було офшорної компанії

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    <p>Яценюк, за його словами, все життя &laquo;як чорт ладану&raquo; боявся будь-яких корупційних схем</p> - Яценюк: У мене ніколи не було офшорної компанії

    Яценюк, за його словами, все життя «як чорт ладану» боявся будь-яких корупційних схем

    Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк підкреслив, що він заповнював декларації про доходи з 2001 року

    Колишній прем’єр-міністр України, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк стверджує, що у нього ніколи не було офшорної компанії, і саме тому його ніколи не було «в жодних Panama papers».

    Про це Яценюк сказав в інтерв’ю Дмитру Гордону.

    За словами колишнього прем’єра, він заповнював декларації про доходи з 2001 року. «Свою першу декларацію я заповнив у 2001 році. Вже тоді я знав, що прийде час, візьмуть калькулятор, всі документи і скажуть: за що ти живеш, звідки в тебе це взялося?» - зауважив Яценюк, якого цитує пресслужба «Народного фронту».

    Він підкреслив, що у сучасному світі 10 тисяч доларів таємно перерахувати нікуди не можна, «немає нічого в цьому світі таємного, що потім не стає явним». «А за таким, як я, всі розвідки всього світу слідкували. У мене ніколи не було офшорної компанії. Саме тому мене ніколи не було в жодних Panama papers», - сказав Яценюк.

    Лідер «Народного фронту» нагадав, що ще за президентства Януковича, будучи народним депутатом, при внесенні змін до законодавства про боротьбу з корупцією виступав за те, аби державні чиновники декларували всі активи, в тому числі й дорогоцінності та готівкові кошти.

    Після розгорнутої дискредитаційної кампанії, підкреслив Яценюк, щодо нього залишилося «дуже багато міфів і брехні»: «Десь з'явилося, що Яценюк відсвяткував «вкрадений мільярд». Потім людина, яка написала це повідомлення, вибачилася. Тільки вибачень вже ніхто не прочитав. Його дезінформували, і вся країна це обговорює. Це і «24 вілли на Маямі». І ще десятки паспортів. А ще про те, що я не живу в Україні. І вся сім’я моя живе чи то на острові якомусь, чи то в Сполучених Штатах Америки. Я не міг повірити, що люди це «куплять».

    Яценюк, за його словами, все життя «як чорт ладану» боявся будь-яких корупційних схем. Втім, саме це йому «приліпили на лоба». «Ні одного доказу, все чиста брехня», - сказав лідер «Народного фронту».

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