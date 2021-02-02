Як перевірити потенційного співробітника на брехню: поради Ілона Маска

Ілон Маск цікавиться тим, як люди вирішують свої проблеми

Щоб зловити кандидата на брехні, Маск ставить усім одне і те ж саме запитання

Засновник компанії Space X Ілон Маск розповів, яке запитання ставить кандидатам під час співбесіди, щоб перевірити, брешуть вони чи ні.

За його словами, він чітко знає, що робить, коли справа стосується бізнесу. Чоловік вважає, що якщо у кандидата є список видатних досягнень, то ймовірно, що так буде і в майбутньому. Про це повідомляє видання The Mirror.

Як стало відомо, щоб зловити кандидата на брехні, Маск ставить усім одне і те ж саме запитання: «Розкажіть мені про найскладніші проблеми, над якими ви працювали, і про те, як ви їх вирішили».

Дослідження, опубліковане в Журналі прикладних досліджень пам'яті і пізнання в грудні 2020 року, розкрило кілька підходів до виявлення брехунів, заснованих на методиці співбесід, яка фактично підтримує техніку Маска.

Один із таких методів називається «Асиметричне управління інформацією» і призначений для того, щоб дати людині можливість продемонструвати свою невинність або винність способом надання докладної інформації.

Дослідження також показало, що використання цього методу може підвищити ймовірність виявлення брехунів майже на 70%. Маск зазначив, що насправді він хоче знати, чи дійсно кандидат вирішив проблему, яку він описав.

«Зазвичай ті, кому дійсно доводилося боротися з проблемою, розуміють деталі і не забувають про них», – додав Маск.

Між іншим, влада США почала розслідування відносно SpaceX через порушення ліцензії на запуск космічних кораблів. FAA розпочала розслідування інциденту, який зачіпає не тільки вибух прототипу Starship при посадці, а й «відмову SpaceX дотримуватися умов» запуску космічних кораблів, позначених відомством.